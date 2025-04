Jacopo Sol, chi è l’allievo di Amici 24 e il percorso fatto

Torna in onda su Canale Cinque Amici 24, il talent condotto da Maria De Filippi che si appresta a ridare spazio a Jacopo Sol. Il noto cantante, nonostante sia entrato in un secondo momento nella Casetta del talent, è riuscito comunque a ritagliarsi spazio tra gli allievi e guadagnarsi la popolarità e fiducia del pubblico. Per Jacopo Sol l’esperienza nel programma si è rivelata proficua anche dal punto di vista sentimentale, visto che il cantante ha trovato anche l’amore con Francesca, ragazza della quale ha ammesso di essere innamorato.

E proprio nel format di Mediaset sembra andato in scena un curioso triangolo con Nicolò, altro allievo che pare aver mostrato interesse per la concorrente. Jacopo Sol e Francesca però hanno confermato la loro relazione, scongiurando dunque il rischio di triangolo.

Jacopo Sol rischia la finale di Amici 24? Anna Pettinelli attacca…

Intanto il cantante continua a godersi il percorso nel programma di Canale Cinque, Jacopo Sol ha rivelato in più occasioni di essere molto legato alla musica. Nel 2023 il cantante ha preso parte anche a Sanremo Giovani, raggiungendo la finale ma senza riuscire a staccare il pass per il Festival di Sanremo con i big.

Durante il percorso ad Amici 24 per Jacopo Sol non è mancato un battibecco con Anna Pettinelli, che dopo aver notato il ragazzo scarico, ha provato spronarlo, incontrando per la reazione dell’allievo. “Sento tanto di travolgere e travolgermi. Penso di poterlo fare. Ci lavoro e vediamo di far vedere questa energia che credo di avere“. Solo se riuscirà a mostrare quel lato ancora non mostrato al pubblico, energico e desideroso di arrivare, Jacopo riuscirà ad accaparrarsi un posto in finale alla quale, invece, dovrà dire addio se non paleserà una crescita.