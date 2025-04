Jacopo Sol, chi è il cantante: da Sanremo Giovani al Serale di Amici 24

Questa sera, sabato 12 aprile 2025, va in onda su Canale 5 una nuova puntata del Serale di Amici 24 e i riflettori sono nuovamente puntati anche su Jacopo Sol, uno degli artisti in gara. Il cantante, il cui vero nome è Jacopo Porporino, è originario di San Severo, in provincia di Foggia, e sin da giovanissimo ha inseguito il suo sogno di sfondare nella musica, avvicinandosi al canto e prendendo anche lezioni di chitarra, sino alle sue primissime esperienze.

Nel 2023 è infatti approdato in finale a Sanremo Giovani senza però essere stato selezionato per la gara tra i Big sul palco dell’Ariston; quest’anno, invece, è arrivata la ghiotta opportunità di prendere parte al talent show di Maria De Filippi. Il suo ingresso nella scuola di talenti di Canale 5 è stato indubbiamente particolare: Jacopo Sol è infatti entrato in sostituzione di Ilan Muccino, che ai tempi era nella squadra di Rudy Zerbi per poi passare nel team di Anna Pettinelli.

Jacopo Sol, il percorso ad Amici 24 e l’amore con Francesca Bosco

Ma come sta procedendo il percorso di Jacopo Sol al Serale di Amici 24? Il cantante del team di Rudy Zerbi ha buone capacità vocali, una spiccata personalità artistica e un timbro piuttosto riconoscibile: il suo professore lo sta valorizzando di puntata in puntata e le sue prestazioni si fanno via via più convincenti, dal pomeridiano sono stati fatti passi importanti per permettergli di valorizzare al meglio il suo talento. Di recente, inoltre, il cantante è venuto anche a conoscenza del “sentiment” del pubblico dall’esterno, che gli ha riservato apprezzamenti ma anche quale critica.

Un percorso fatto sì di musica e sfide ma anche di tanta passione e di un amore che, giorno dopo giorno, lo vede sempre più legato alla fidanzata Francesca Bosco. Tra i due allievi è scoccata la scintilla e, sul finire dello scorso mesi, è anche arrivato il primo importante bacio a suggellare un sentimento che entrambi nutrivano già da diversi giorni: il loro amore proseguirà anche dopo la fine del programma?