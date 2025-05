Tra i protagonisti più amati di questa edizione di Amici 24 spunta senza dubbio il nome di Jacopo Sol, che oggi 23 maggio ha pubblicato “Dove Finiscono i Sogni?“, album attesissimo da tutti i fan del programma che non aspettano altro che vederlo finalmente in azione come cantante in un bel tour italiano. All’interno dell’EP, alcuni dei brani che hanno avuto maggior successo, nonchè “Estremo“, “Di tutti” e “Complici“. Poco fa il cantante si è confidato con Il Fatto Quotidiano rivelando alcuni dettagli sulla sua carriera e vita privata. Curiosi di scoprire cos’ha rivelato il ragazzo?

Prima di tutto, Jacopo Sol ha voluto spiegare il perchè del nome del suo album, un titolo da vero sognatore che mai si è posto dei limiti: “Adesso posso sognare ancora più in grande e quindi continuo a farlo e sogno sempre di più“, ha detto il ragazzo, volato a Milano ancora giovanissimo per iniziare l’università. La città lo ha cambiato, dice, dandogli modo di conoscere più a fondo un mondo tutto nuovo e pieno di arte, “uno switch per la mia vita“, svela. Al momento, gli restano pochi esami per laurearsi.

Jacopo Sol: “Con la mia ex fidanzata siamo rimasti amici“

Ad Amici 24, Jacopo Sol ha legato moltissimo con Luk3: i due si sono sempre supportati e hanno stretto sin dal primo momento in cui si sono visti. Infatti, il cantante è entrato a edizione già iniziata, il che non è sempre un vantaggio come sappiamo. A livello umano, ha amato tutti come una grande famiglia ed è rimasto amico con ogni concorrenti. “Sono contento per TrigNO che ha vinto quella categoria e sono molto contento per Daniele“, continua poi riferendosi ai due sul podio. Molti dei fan di Jacopo si sono però fatti alcune domande sui testi delle sue canzoni, nei quali ci sono palesi riferimenti alla presenza di un’ex fidanzata e di un possibile amore tossico.

“Sono un sottone“, spiega il cantante, dicendo che tempo fa era stato in ospedale per un’infiammazione al cuore e la prima persona che aveva contattato era stata appunto la sua ex: “Quando finisce l’amore rimane sempre un legame, un affetto. Infatti è finita in maniera giusta e siamo ancora molto legati da amicizia“, dice. Lui, oggi fidanzato con Francesca Bosco, ammette di vivere ogni relazione con grande passione.