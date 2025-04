Francesca Bosco è la prima eliminata del quinto serale di Amici 24 e, prima di lasciare lo studio, il fidanzato Jacopo Sol ha voluto dedicarle delle parole d’amore davanti a tutti. “Io vorrei ringraziarla a nome di tutti.”, ha esordito il cantante della squadra di Rudy Zerbi. “Sei una persona speciale e so che se non ci fossi stata tu, sarebbe stato diverso, io sarei stato una persona diversa. – ha continuato, per poi concludere – E per me, quando balli, hai qualcosa nel viso di speciale, mi provochi qualcosa, e secondo me in tutti. Hai quella luce, come dice Amadeus”.

Una dedica d’amore che ha fatto impazzire il pubblico in studio e quello a casa. Molti, infatti, si sono riversati sui social per commentare la coppia di Amici 24 con vari complimenti. Intanto, uscita dallo studio del serale, Francesca ha avuto modo di raccontare le sue emozioni alle telecamere di WittyTv, dicendosi felice del percorso fatto nel talent.

Francesca Bosco, le prime parole dopo l’eliminazione ad Amici 24

“Non sono delusa, sono solo piena di gratitudine nei confronti di tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso. È stato bellissimo e porterò questo sogno che ho vissuto per sempre.” ha esordito la ballerina della squadra di Deborah Lettieri, che ha poi concluso: “Quando sono entrata ero una persona diversa. Non credo che ci sia un altro posto al mondo che riesca a realizzare tante cose di te, che ti da la possibilità di vivere il tuo sogno, di praticare ogni giorno la tua passione, di esibirti.”

