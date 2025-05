Jacopo Sol è l’ultimo concorrente eliminato dal serale di Amici 24. Un addio che ancora fa discutere, arrivato subito dopo quello di Chiara Bacci, che lascia di fatto la squadra di Zerbi e Celentano con soli tre elementi, così come la sua diretta rivale. Uscito fuori dal talent di Canale 5 e tornato alla sua vita ‘normale’, Jacopo ha scritto un lungo post su Instagram, raccontando le sue emozioni in questo momento così particolare della sua vita.

Trigno e Chiara, convivenza dopo Amici 24?/ Lui si sbilancia dopo l'eliminazione: "Fuori da qui, io e lei…"

Tra le tante parole scritte, non poteva mancare una dedica a colei della quale si è innamorato proprio all’interno della scuola di Amici 24: Francesca Bosco. La ballerina ha lasciato il programma solo pochi giorni prima di lui, e ora la coppia è finalmente pronta a riunirsi.

Jacopo Sol scrive alla fidanzata Francesca Bosco dopo Amici 24 e fa un ringraziamento speciale

“Grazie Francesca perché mi hai fatto sentire al sicuro, – ha scritto Jacopo Sol nel suo post su Instagram – sei stata la spalla su cui poggiarsi quando i pensieri diventavano troppo pesanti e allo stesso tempo la persona che non riuscivo a guardare negli occhi senza sorridere, sei speciale”, ha concluso l’ex allievo. Il cantante ha ringraziato anche tutti coloro che gli sono stati di supporto in questi mesi, dentro e fuori il programma. Si è dunque detto pronto ad iniziare il suo nuovo percorso musicale nella vita vera: “Anche chi è meno sfrontato può realizzare tutto: i sogni non hanno limiti. – ha scritto Jacopo, per poi concludere – Essere ospite in quella grande casa mi ha insegnato tanto, ma ora è tempo di tornare nella mia, dove posso camminare scalzo, senza necessariamente fare rumore.”

Amici 24, Chiamamifaro replica al fan che ha messo in vendita la sua maglia del Serale/ La risposta è virale!