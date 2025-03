Jacopo Sol al Serale di Amici 24, cos’è successo con Nicolò?

Jacopo Sol è stato insieme a Francesca uno dei protagonisti dell’ultimo serale di Amici 24, dato che fra i due è scoppiato il vero amore. Infatti, mentre si trovavano da soli nella stanzetta la ballerina si è apertamente dichiarata dicendole di essersi innamorata di lui: “Quindi stiamo insieme?“, gli ha chiesto, mentre lui ha risposto di sì, ironizzando sul fatto che nessuno dei due si sarebbe mai aspettato di innamorarsi in questo modo nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Purtroppo, però, il Serale di Amici 24 non è andato come previsto e Jacopo Sol ha perso contro Nicolò. “Mi è dispiaciuto piuttosto far perdere un punto con questa dinamica del guanto, quello è un po’ una figuraccia“, ha spiegato il cantante, affermando di non essere dispiaciuto per aver perso contro Nicolò, ma di essere affranto per la brutta figura con il guanto. Al che, quest’ultimo ha speso buone parole per lo sfidante, dicendo che non si sarebbe mai aspettato di vincere contro Jacopo Sol, dato che quello che gli era sempre stato rimproverato era il fatto di non saper interpretare i brani. Insomma, forse “la figuraccia” di Jacopo è avvenuta per il fatto che il suo insegnante lo aveva portato a sottovalutare l’avversario.

Jacopo Sol, soprannome di Jacopo Porporino è nato nel 2002 in un paese in provincia di Foggia. Da quando è entrato nel talent di Maria De Filippi ha dimostrato di avere le carte in tavola per diventare un cantante di successo. Il suo ingresso è avvenuto in sostituzione di Ilan Muccino, che all’epoca era passato nella squadra di Anna Pettinelli. Perchè si chiama Jacopo Sol? Il motivo è dovuto al fatto che quando era piccolo la prima nota che aveva imparato era proprio il Sol, così ha voluto omaggiare sè stesso nella sua carriera artistica.

I genitori di Jacopo Sol si chiamano Leonardo e Ondina, ma il cantante ha anche un fratello che vive a Londra di nome Nanni. Cresciuto a Milano, porta nel cuore alcuni degli artisti più importanti a livello internazionale, come i Beatles e Pino Daniele, simbolo del Bel Paese. Nella sua città ha sperimentato diversi generi musicali, approfondendo lo studio della musica e oggi, sembra essere uno dei talenti più apprezzati ad Amici 24.