Verissimo, Jacopo Sol di Amici 24 e la storia d’amore con la fidanzata Francesca Bosco: “La conoscenza fuori procede bene”

Eliminato da Amici 24 ad un passo dalla semifinale, il cantante di Rudy Zerbi Jacopo Sol è stato ospite a Verissimo. A Silvia Toffanin ha concesso una lunga intervista in cui ha parlato del suo percorso nella scuola, della sua famiglia e dei suoi progetti futuri. Ad Amici, però, Jacopo Sol ha incontrato anche la sua fidanzata Francesca Bosco, ballerina ed anche lei eliminata in una scorsa puntata. “Siamo insieme adesso perché il giorno dopo (che sono uscito dalla scuola, ndr) sono andato a Milano e ci siamo visti.” ha ammesso Jacopo

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin Jacopo Sol sulla fidanzata Francesca Bosco ha speso delle parole bellissime: “Sono proprio felice perché mi sono trovato al sicuro e mi ha fatto sentire capito. Incontrarci fuori è stato strano. Però anche la conoscenza fuori è andata bene. All’inizio un po’ strano però bene subito perché conoscersi al di fuori era la mia curiosità e quindi vediamo fuori che succede però ci sono buone prospettive.” E subito dopo il cantante si è interrotto perché si è aperto il led ed a sorpresa è scesa Francesca Bosco, la fidanzata di Jacopo Sol. Quest’ultimo è corso immediatamente ad abbracciarla e a darle un bacio.

Amici 24, Jacopo Sol e il curioso aneddoto sul papà: “Non sapeva nulla della mia partecipazione”

Sempre durante l’intervista a Verissimo, Jacopo Sol di Amici 24 ha raccontato un curioso aneddoto sul padre e su come ha scoperto che lui sarebbe entrato nella scuola più famosa della tv italiana. “Mio padre non sapeva nulla della mia audizione ad Amici” ha ammesso il giovane cantante che poi ha aggiunto: “L’ha scoperto dalla tv…Io ho sempre avuto questa abitudine di non dire nulla finché non si avvera.” Jacopo è poi sceso nel dettaglio, ha rivelato di aver detto al padre che sarebbe andato a Bologna per festeggiare la laurea di un suo amico e invece è andato a Roma agli studi Elios per fare il provino, il provino è andato bene e lui è entrato ad Amici 24 ma come ha reagito il papà quando lo ha visto in tv: “All’inizio era spaesato poi invece molto felice e fiero di me.”