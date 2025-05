Jacopo Sol e Chiara Bacci sono gli eliminati del settimo serale di Amici 24. Un durissimo colpo per la squadra di Zerbi e Celentano, ma anche un esito che ha sollevato sui social un’accesissima polemica. Il pubblico non è affatto d’accordo con l’eliminazione di Chiara e, ancora meno, con quella di Jacopo, che molti vedevano in finale. Il fatto che l’allievo non abbia neppure conquistato un posto in semifinale ha sollevato un vero e proprio polverone, che tira in ballo anche Trigno e Alessia Pecchia.

Alessia o Jacopo Sol, chi è stato eliminato ad Amici 24?/ Fuori il cantante di Rudy Zerbi!

Per molti fan di Amici 24, avrebbe dovuto essere proprio uno tra la ballerina di latino e il cantante di Anna Pettinelli a lasciare il serale in via definitiva. E c’è chi, infatti, urla alla ‘raccomandazione’ o, addirittura, al voluto sabotaggio dei due eliminati del settimo serale.

Jacopo Sol eliminato ad Amici 24, il pubblico non è d’accordo: fiume di critiche!

“Perdere Chiara e Jacopo nella stessa puntata. Era difficile fare di peggio!”, ha scritto un utente, commentando il video dell’annuncio dell’eliminato su Instagram. C’è chi invece ha fatto notare che “Jacopo ha spaccato in questa puntata… In questa edizione lo avete messo troppo in ombra e come sempre fanno chi tanto e chi niente”. C’è chi invece definisce l’eliminazione di Jacopo “quasi più surreale di quella di Chiara. Jacopo superiore ad Alessia e già dal principio doveva andare Antonia al ballottaggio finale, non certo lui. Quando volete sabotare qualcuno ce la fate proprio bene.” E se c’è chi accusa Alessia di essere “raccomandata”, c’è chi si chiede come sia possibile che Jacopo sia fuori “e Trigno ancora dentro!” Insomma, l’addio di Jacopo Sol proprio non va giù ai fan di Amici 24.

Francesco perde a tavolino contro Alessia ad Amici 24/ Lite furiosa tra Celentano e Lo: "Non è equo!"