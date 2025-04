Jacopo Sol e Francesca Bosco: com’è nata la coppia di Amici 24

Ad Amici 24 è sbocciato ormai da diverse settimane un nuovo amore, che vede protagonisti due giovanissimi talenti di questa edizione: Jacopo Sol e Francesca Bosco. La casetta del talent show di Maria De Filippi, d’altronde, nel corso degli anni si è spesso rivelata galeotta per la nascita di importanti storie d’amore tra gli allievi, e anche in questa edizione non sono mancate le sorprese. Ma com’è sbocciata questa liaison che sta facendo sognare innumerevoli fan?

Jacopo Sol e Francesca Bosco si sono avvicinati tantissimo durante la loro avventura ad Amici 24, stringendo un rapporto complice e affiatato settimana dopo settimana. È poi scattato il primo attesissimo bacio e, sul finire di marzo, è arrivata anche la dichiarazione che ha sancito l’ufficializzazione del loro amore. “Siamo fidanzati“, ha ammesso il cantante in un momento di intimità con la ballerina, affermando entrambi di essersi innamorati.

Jacopo Sol e Francesca Bosco, il supporto reciproco durante il talent

Jacopo Sol e Francesca Bosco hanno conquistato il cuore del pubblico e di numerosissimi fan, per la loro storia d’amore e per la loro purezza e semplicità ad Amici 24. La coppia è innamoratissima e, oltre a dichiarazioni e dediche speciali, dimostrano ogni giorno il loro amore anche semplicemente manifestando supporto l’uno per l’altra.

Per entrambi, infatti, non sono mancati i momenti complicati, come la recente crisi di Francesca costantemente messa alla prova dai guanti di sfida della professoressa Celentano, che non le ha risparmiato critiche; la ballerina si è sfogata con la sua coach Deborah Lettieri e ha ricevuto supporto anche dal fidanzato. Ma anche lei è stata di supporto per Jacopo Sol, quando il cantante ha scoperto il sentiment del pubblico dall’esterno, con giudizi positivi ma anche diverse critiche che lo hanno bloccato. Un amore in cui sono presenti l’uno per l’altra, dove condividono non solo le grandi gioie e soddisfazioni del loro lavoro ma anche i momenti più complicati.

