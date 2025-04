Francesca Bosco, la fidanzata di Jacopo Sol in crisi ad Amici 24: dura sfida della Celentano

Durante il daytime di Amici 24 andato in onda mercoledì 9 aprile abbiamo visto una crisi tra due allievi, Jacopo Sol e Francesca Bosco. Fortunatamente tale crisi non riguarda la loro relazione, dato che in realtà sembra procedere a gonfie vele, bensì i due si stanno trovando parecchio in difficoltà con le sfide del Serale. Infatti, la ballerina è stata sottoposta ad una sfida decisamente complessa, indetta dalla maestra Celentano che le ha inviato una lettera piuttosto dura.

Nelle parole del guanto di sfida, la professoressa le ha anche mosso durissime critiche sul modo in cui balla e Francesca Bosco l’ha presa sul personale convinta che la Maestra Celentano ce l’avesse con lei. Quest’ultima, però, ha tenuto a spiegare che le parole nella lettera non sono un attacco alla persona, ma riguardano esclusivamente la preparazione nella danza. Così, la ballerina si è sfogata con Deborah Lettieri, la quale ha cercato di motivarla e di calmarla. Anche per il suo fidanzato è un momento particolarmente complesso, dato che la produzione gli ha mostrato i messaggi dei fan e degli hater, vediamo cosa gli è stato detto e cosa l’ha profondamente ferito.

Amici 24, Jacopo Sol bloccato dalle critiche degli hater: Francesca corre a consolarlo

La produzione di Amici 24 ha inizialmente mostrato due messaggi positivi a Jacopo Sol, il quale è rimasto molto contento per gli apprezzamenti da parte del pubblico. In seguito, però, ha letto alcune parole che lo hanno ferito: gli hater lo considerano triste, noioso e “rockettaro moscio“, termini che sicuramente lo hanno colpito nel vivo. In sua difesa, Jacopo Sol ha fatto sapere che secondo lui il pubblico lo considera così solo perchè non ha ancora mostrato tutto il suo carattere. Dopotutto ci vorrà del tempo affinchè il ragazzo possa farsi conoscere a pieno. Purtroppo, però, le critiche del pubblico lo hanno bloccato ulteriormente ma la fidanzata Francesca è corsa subito da lui a consolarlo. Riuscirà a superare questa crisi?