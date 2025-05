Anche nella scuola di Amici 24 sono nati non solo nuovi talenti ma anche nuovi amori. Tra le coppie che si sono innamorate in casetta quest’anno c’è quella composta da Jacopo Sol, cantante della squadra di Rudy Zerbi, e Francesca Bosco, ballerina del team di Deborah Lettieri. La loro è la storia più recente nata nella scuola, dopo quelle di Trigno e Chiara e di Alessia e Luk3. Un amore che entrambi hanno preferito tenere quanto più possibile ‘nascosto’ e lontano dal gossip, fino a quando non è stato più possibile.

E così, negli ultimi mesi, Jacopo e Francesca si sono mostrati sempre più vicini e innamorati, cercando di superare l’imbarazzo. Entrambi, d’altronde, sono ragazzi timidi e riservati, da qui la decisione di non esporsi dal punto di vista privato alle telecamere. Eppure, con lo zampino di Maria De Filippi, la coppia è infine uscita allo scoperto, al punto che, quando Francesca è stata eliminata, Jacopo ha deciso di farle una dedica davanti a tutto il pubblico di Canale 5.

Jacopo Sol e Francesca Bosco dopo Amici 24: le prime foto della coppia e la reazione del web

Un gesto d’amore che ha fatto impazzire il pubblico e ha fatto aumentare i fan della coppia che, recentemente, si sono anche mostrati per la prima volta insieme sui social dopo la loro avventura ad Amici 24. Nelle immagini, Jacopo e Francesca sono vicini e si scattano dei selfie, mostrandosi chiaramente felici. Tantissimi i commenti entusiasti dei fan della coppia: “Siete bellissimi insieme, due anime belle, vi auguro di crescere insieme, di rafforzare giorni per giorno il vostro amore”, ha scritto un utente; e ancora “Siete bellissimi ma meritavate di stare ancora dentro la scuola!!!!! In bocca al lupo per tutto”. Ma quali sono ora i progetti della coppia? Sicuramente viversi fuori e scoprire come va, poi se son rose fioriranno.

