Jacopo Sol e Francesca innamorati? Ormai è ufficiale!

Continua l’amore ad Amici 24. Nella scuola di Maria De Filippi è nata di recente una nuova coppia, si tratta di Francesca e Jacopo Sol, che solo pochi giorni fa hanno deciso di ufficializzare la loro relazione. Anche la conduttrice del programma ha contribuito a “tirarli” fuori dal guscio e a sancire il loro fidanzamento. Chiaramente, non sono gli unici ad aver intrapreso una storia d’amore nel talent show di Canale 5, ma come loro anche Chiara e Trigno e Alessia e Luk3, anche se questi ultimi hanno avuto qualche problema nell’ultimo periodo.

Ad innamorarsi per prima di Jacopo Sol è stata Francesca, che sin da quando lo ha incontrato ha subito provato una forte attrazione nei suoi confronti. La dichiarazione fra i due ha commosso tutti: “Credo di essermi innamorata di te“, ha detto lei, mentre Jacopo l’ha abbracciata in modo molto dolce, rispondendole: “Credi?”. Lei ha poi continuato: “Mi sono innamorata di te, senza il credo“. E pensare che inizialmente i fan non avevano notato un loro avvicinamento. Anzi, nessuno sospettava che i due potessero mai avvicinarsi. Eppure, in casetta è scattato un bacio che non ha lasciato spazio ad alcun dubbio.

Jacopo Sol e Francesca sono una delle ultime coppie nate ad Amici 24. La tenerezza tra i due è palese, tanto che si aiutano a vicenda a superare ogni sfida nel talent. Prima del verdetto finale per il verdetto in puntata, Jacopo Sol si è avvicinato a Francesca per sostenerla durante i momenti d’ansia e paura: “Hai ballato benissimo, non devi preoccuparti“, le ha detto, ma lei ha risposto che poteva fare di meglio. Parallelamente, le cose non vanno a meraviglia per Alessia, Luk3 e Raffaella, protagonisti di un triangolo ad Amici 24. La ballerina di latinoamericano prova fastidio per il fatto che il cantante sia ancora attratto dall’altra ragazza, anche se in base alle anticipazioni del prossimo serale di Amici 24 si scopre che Luk3 farà una dedica pubblica alla Pecchia.