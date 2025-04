Cosa accadrà tra Jacopo Sol e Francesca dopo la fine di Amici 24? I due allievi continueranno la loro storia d’amore o la vita ‘reale’ metterà un freno alla loro relazione? È questo il dubbio che nasce dopo le anticipazioni del quinto serale di Amici che (attenzione spoiler su un eliminato!) mettono fine al percorso della coppia all’interno del talent. Sì, perché Francesca Bosco è stata eliminata alla fine della prima manche, il che l’ha costretta ad abbandonare immediatamente scuola e casetta e, ovviamente, a salutare il suo Jacopo.

Le anticipazioni di SuperguidaTv ci svelano, tuttavia, alcuni dettagli importanti su quanto accaduto tra Jacopo e Francesca prima dell’addio. Il primo è che, in diretta, il cantante ha voluto dedicare delle parole d’amore alla ballerina, dicendole che senza di lei non sarebbe stato lo stesso percorso nel talent e che è una persona speciale.

Jacopo Sol e Francesca, storia a rischio dopo Amici 24? Ecco perché

Successivamente, Jacopo Sol e Francesca hanno avuto modo di stare qualche minuto insieme fuori dallo studio del serale di Amici 24 e parlare senza telecamere. Un incontro che arriva dopo due importanti proposte lavorative che Francesca ha ricevuto dopo l’eliminazione. La ballerina potrebbe infatti volare a Budapest per lavorare in una compagnia di danza o, in alternativa, partecipare a un tour tutto italiano di 8 date in Sicilia. Proposte che metteranno i due fidanzatini inevitabilmente alla prova, perché dovranno separarsi. Qualora Francesca accettasse la proposta per la Budapest Dance, è chiaro che la loro relazione, appena iniziata, dovrà già affrontare una lunga separazione. Riuscirà in quel caso il loro fresco amore a superare questo primo ostacolo o segnerà, invece, la fine della loro storia? Inevitabilmente la situazione inizia già ad allarmare i fan.

