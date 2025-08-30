Jacopo Sol e Francesca, la storia d'amore nata ad Amici 24 continua dopo il talent? La risposta nelle ultime foto e avvistamenti

Cosa è successo alle coppie nate ad Amici 24? Molti sono gli allievi che, nella scorsa edizione, oltre a trovare la notorietà hanno trovato anche l’amore. Tra i più amati ci sono Jacopo Sol e Francesca, cantante e ballerina che hanno vissuto la loro relazione in silenzio, cercando di mantenerla, per quanto possibile, lontana dai riflettori e dal gossip. Questo fino alla fase del serale, quando il loro sentimento è ufficialmente venuto a galla.

Da quel momento in poi, Jacopo e Francesca hanno scatenato i fan di Amici 24, tanto che ancora oggi molti li seguono con assiduità e si chiedono se la loro storia stia proseguendo senza telecamere o sia invece giunta al capolinea. Una risposta a questa domanda, a mesi ormai dalla fine del talent, è arrivata proprio oggi, con alcune foto pubblicate dai diretti interessati e dai fan.

Jacopo Sol e Francesca più innamorati che mai dopo Amici 24: le foto insieme

Circa una settimana fa, è stata Francesca a pubblicare degli scatti insieme a Jacopo in vacanza. I due hanno trascorso dei romantici momenti in Puglia, e non sono mancati selfie ad incorniciare questa vacanza. Scatti che hanno fatto letteralmente impazzire il web, che li ha definiti “bellissimi insieme”. E se non bastasse, nelle ultime ore, a confermare che questa relazione nata ad Amici 24 prosegue per il meglio, è stata la segnalazione di una fan, che li ha incontrati e ha avuto modo di chiedere loro una foto, che i due hanno concesso. Insomma, Francesca e Jacopo Sol stanno vivendo una relazione sana e giovane, fatta di emozioni ma anche impegni lavorativi, lui nella musica, lei nella danza, ma trovano nell’altro il sostegno che cercano.

