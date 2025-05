Jacopo Sol in bilico ad Amici 24: rumors sull’eliminazione

Dopo essere entrato in corsa nella scuola di Amici 24, con il suo talento ma anche con il suo carattere sempre pacato e la sua educazione, Jacopo Sol ha conquistato non solo la fiducia degli insegnanti ma anche quella del pubblico. Durante la fase serale di Amici 24, ha sfoggiato il suo talento vocale facendo breccia anche nel cuore dei giudici Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Tuttavia, a pochi passi dalla finale, i giochi sono ormai durissimi e, secondo alcune indiscrezioni, a salutare tutti nel corso della puntata del serale di Amici in onda questa sera potrebbe essere proprio Jacopo.

Per il momento si tratta di una semplice indiscrezione non confermata. Come sempre, infatti, il nome dell’eliminato sarà svelato da Maria De Filippi fuori dallo studio, quando i ragazzi saranno già in casetta. Per Jacopo Sol, tuttavia, in programma ci sono diversi progetti e tra questi potrebbe spuntare anche quello di una convivenza con Francesca Bosco.

Jacopo Sol e Francesca Bosco: l’amore fuori da Amici 24

Nella scuola di Amici 24, Jacopo Sol ha trovato non solo il luogo giusto per trasformare la sua passione per la musica in un lavoro, ma anche l’amore. L’amicizia con Francesca Bosco si è lentamente trasformata in amore come ha confermato la ballerina ai microfoni di Verissimo spiegando quanto sia strano non poterlo vivere ogni giorno come erano abituati a fare durante la convivenza nella casetta.

“Mi manca. Anche se è passato pochissimo tempo, eravamo abituati a viverci ogni giorno. Jacopo è diventato fondamentale per me, un supporto”, ha detto la ballerina a Silvia Toffanin. Con la conclusione del serale di Amici 24, in attesa di capire cosa faranno nelle loro vite professionali, Jacopo Sol e Francesca potrebbero anche decidere di provare a convivere ritrovando quella complicità che hanno sempre avuto all’interno della casetta di Amici.

