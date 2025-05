È terminata l’avventura di Jacopo Sol all’interno del Serale di Amici 24. Il concorrente, dopo aver preso parte al ballottaggio finale con Alessia Pecchia, ballerina, è stato eliminato e si è visto costretto a rifare le valigie per lasciare ufficialmente il talent show, ad un passo dalla semifinale. Jacopo Sol si è trovato costretto ad abbandonare la casa di Amici nella settima puntata del Serale: eliminata insieme a lui Chiara Bacci. Il cantante ha ricevuto l’esito del voto finale mentre si trovava in casetta insieme ai suoi compagni di scuola e alla stessa Alessia Pecchia, che invece battendolo si è guadagnata la possibilità di approdare in semifinale. Un momento di grande commozione per tutti: Jacopo è infatti molto amato dai compagni.

“Sono felice di essere contro Alessia perché è fortissima” ha affermato Jacopo Sol prima di essere eliminato. E la stessa Alessia ha fatto eco alle sue parole, affermando: “Ho tanta stima di Jacopo sia dal punto di vista artistico che umano”. Dunque, tra i due, che si vogliono molto bene, c’è un rapporto di profonda stima. Le dinamiche del gioco sono però queste e proprio Jacopo Sol ha dovuto abbandonare il talent show, ad un passo dalla finale.

Dopo l’eliminazione da Amici 2025, Jacopo Sol, interpellato da Maria De Filippi, ha dichiarato: “Voglio ringraziare Maria, sento che mi hai dato la possibilità di farmi conoscere e di conoscermi. Grazie davvero”. Ormai ex concorrente di Amici si è detto poi molto contento di come sia andata la sua esperienza nel talent show e per questo ha voluto ringraziare ancora una volta la padrona di casa e tutti i suoi compagni: “Siete persone speciali, mi avete insegnato tutti qualcosa di bello”.

Ancora, dopo l’esibizione e l’eliminazione, il concorrente, allievo di Rudy Zerbi, ha affermato: “Sono contento di essere arrivato fin qui perché non mi aspettavo neanche di entrare”. Jacopo Sol ha poi spiegato di sentirsi diverso dopo l’esperienza vissuta, un bagaglio che porterà con lui per sempre.

