Francesca Bosco e Jacopo Sol: com’è nata la coppia di Amici 24

Questa sera, sabato 5 aprile, su Canale 5 andrà in onda la terza puntata del Serale di Amici 24. Ancora una volta, le tre squadre si sfideranno tra gare di ballo e di canto e si sottoporranno al giudizio di Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio e Amadeus. Stando a quanto riportato dalle anticipazioni, al ballottaggio finale finiranno Trigno e Luk3. Dunque, uno di loro due dovrà abbandonare per sempre il talent show di Canale 5. Si tratta di una grande perdita, considerando che sono tra i cantanti più amati dell’edizione, insieme a Jacopo Sol.

Jacopo è entrato nella Scuola in un secondo momento rispetto ai “veterani” Trigno e Luk3, ma è comunque riuscito a conquistare un grande seguito tra il pubblico, nonché l’approvazione dei professori e dei giudici. Inoltre, il giovane artista ha attirato l’attenzione anche per la sua storia d’amore con la ballerina Francesca Bosco. La trasmissione ha tenuto “nascosta” per mesi la loro relazione, anche se molti spettatori avevano già intuito coinvolgimento romantico. I due, infatti, apparivano spesso vicini e mostravano una complicità speciale, poi confermata con l’inizio del Serale.

Jacopo Sol e Francesca Bosco: chi sono i due allievi di Amici 24

Nella prima puntata del Serale, poi, Francesca è finita al ballottaggio eliminatorio contro Vybes, rischiando di uscire. A quel punto, in Casetta, è stata consolata da Jacopo Sol, confermando la loro storia d’amore. Questo ha messo un punto alle speculazioni su un presunto triangolo con un altro cantante della Scuola, Nicolò. Francesca e Nicolò hanno condiviso per mesi un’amicizia molto forte, tanto che l’allievo di Anna Pettinelli aveva indicato la ballerina come la persona a cui era più legato tra tutti i suoi compagni. Per un momento, si era quindi pensato che tra i due ci fosse qualcosa e, soprattutto, che Nicolò fosse interessato a lei.

Nelle ultime settimane, però, il programma ha ufficializzato la storia d’amore tra Jacopo e Francesca, che sembra procedere a gonfie vele. In un daytime, il cantante ha addirittura confessato alla ballerina di essersi innamorato di lei, lasciandola a bocca aperta. Dopo un momento di incredulità, la giovane siciliana ha poi risposto dicendogli di amarlo, sancendo il romantico momento con un bacio. Per quanto riguarda la terza puntata del Serale, entrambi gli allievi pare si siano salvati dall’eliminazione, dunque la coppia potrà continuare a convivere in Casetta almeno per un’altra settimana.