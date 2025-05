L’avventura nella scuola di Amici 24 si sta per concludere. Siamo arrivati ormai da pochi passi dall’atto finale che decreterà di vincerà l’edizione ventiquattro del programma, il talent show che dà spazio ai talenti della danza e del canto. Tanti i concorrenti passati per la scuola: alcuni si sono fermati alle selezioni, altri sono entrati nel programma ma non sono arrivati in finale. Insomma, tanti quelli che non sono riusciti ad arrivare fino in fondo, come ad esempio Jacopo Sol, che si è fermato ad un passo dalla semifinale. Proprio Jacopo ha parlato nel corso di un daytime di Amici 24, commentando la classe rimasta in gara e spiegando che tra tutti, secondo lui, quello che non merita la finale è Nicolò Filippucci. Gli altri concorrenti eliminati hanno invece fatto i nomi di Trigno per il canto e Francesco Fasano per la danza.

Dunque, dicevamo, Jacopo Sol ha fatto il nome di Nicolò Filippucci come concorrente che non merita la finale. Il web non ha reagito bene visto che proprio Nicolò è considerato come uno dei talenti più grandi di questa edizione di Amici 24. Non sono mancate dunque le critiche rivolte a Jacopo Sol che ha risposto con un box domande su Instagram.

Jacopo Sol travolto dalle critiche ad Amici 24: “Perché non voglio Nicolò Filippucci in finale”

Interrogato su Instagram sul perché non voglia Nicolò Filippucci in finale di Amici 24, Jacopo Sol ha spiegato: “A questo punto del programma tutti meritano. Mi dispiace per chi sta cercando di metterci contro, tra di noi c’è una grande stima e Nico lo sa”. Jacopo, dunque, ha spiegato che la stima che prova nei confronti di Nicolò è infinita e che i due hanno legato tanto: “Sono sicuro che avrà una carriera bellissima fuori dal programma” ha spiegato Jacopo, aggiungendo che ha fatto il suo nome solo perché era chiamato a dire il nome di qualche concorrente.