Giovanissimo ma già molto apprezzato, Jacopo Ticchi è un giovane chef conosciuto per la sua cucina attuata nella” Trattoria da Lucio” di Rimini, dove lavora già da anni. Romagnolo di nascita, Jacopo ha studiato all’alberghiero di Riccione diplomandosi dopo un ottimo percorso nel quale è riuscito a mettersi in mostra. Ha avuto, dopo la scuola, varie esperienze in giro per il mondo: tra queste anche uno in Australia, dove ha preso dimestichezza con la cucina di pesce e sviluppato una propria visione dei piatti. questo bagaglio l’ho portato oltre oceano, fino in Europa, dove è tornato per stabilirsi temporaneamente a Milano, dove per quattro anni ha lavorato nella brigata del Joia di Pietro Leemann.

Proprio a Milano, nella sua esperienza con chef Leemann, Jacopo Ticchi ha compreso quella che era l’importanza delle materie prime. Formandosi in particolare su quello che è il mondo vegetale, lo chef ha imparato a conoscere sempre più e con più attenzione le verdure e non soltanto, prediligendo materie prime di alta qualità e valore, in modo tale da offrire ai clienti un’esperienza sempre più intensa e sana.

Jacopo Ticchi, chi è: il ritorno in Romagna dopo le esperienze in giro per il mondo

Tornato in Romagna dopo l’esperienza di quattro anni a Milano, Jacopo Ticchi ha prima avviato un progetto giovane, il “Necessaire Bistrot”, per poi nel 2019 inaugurare la Trattoria da Lucio, che ha preso il nome dal figlio appena nao. Ticchi ha cominciato dunque questa nuova avventura, cucinando pesce con le tecniche e le sperimentazioni messe a punto in Australia.

Lo chef si è dedicato dunque ad un nuovo modo di cucinare il pesce, attenendosi innanzitutto agli ingredienti locali e a “chilometro zero”, provenienti dal mar Mediterraneo, facendoli “frollare” e “stagionare” per il tempo necessario. Un grande successo quello della “Trattoria da Lucio“, riconosciuto anche dai grandi chef, tanto che oggi Jacopo Ticchi sarà ospite di Masterchef su invito di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

