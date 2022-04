Jacopo Veneziani, chi è? Il Borgo dei Borghi/ “Racconto storie dell’arte poco note”

Jacopo Veneziani è uno dei volti protagonisti di questa nuova puntata de Il Borgo dei Borghi. Parliamo di un giovane professore appassionato da sempre di divulgazione e social media, dove nel 2015 ha aperto un account Twitter tematico. Ci riferiamo naturalmente al suo account ufficiale, in cui giornalmente pubblica un tweet con l’hashtag #divulgo per condividere coi suoi lettori e gli altri utenti beni culturali italiani o opere e artisti poco noti ai più. Jacopo Veneziani ha abbracciato totalmente la sua ‘missione’, al punto tale da dedicare anima e corpo al suo progetto digitale. Un progetto semplice ma coinvolgente, in grado di strizzare l’occhio ed interessare anche l’utente più distratto.

Jacopo Veneziani, il professore che divulga l’arte sui social: “Condivido grandi enigmi e curiosità”

“Ho sempre desiderato raccontare al grande pubblico le tante storie della storia dell’arte ingiustamente poco note ai più, gli aneddoti, le curiosità e gli enigmi che si nascondono dietro alle opere d’arte”, ha raccontato il simpatico divulgatore, Jacopo Veneziani, in un’intervista rilasciata a Le Parole della Settimana. Una delle soddisfazioni più grandi del professore, è la pubblicazione del libro #Divulgo, un altro modo per esprimere le sue competenze e la sua passione: “Non avrei però mai immaginato di poterlo fare sin dal primo libro con una grande casa editrice”, ha raccontato entusiasta nella medesima intervista.

