Jacopo Zenga “Non sento Andrea dalla fine del GF”/ “Foto con papà cancellata? Lui…”

Cos’è accaduto tra Andrea Zenga e suo fratello Jacopo dopo la fine del Grande Fratello Vip 5? Tra i due non c’è mai stato un legame difficile, nonostante abbiano due madri diverse tra le quali c’è stata più di una discussione. Tuttavia, ospite di Francesco Fredella su RTL 102.5 News, Jacopo svela di non sentire Andrea da un bel po’.

Andrea Zenga "Innamorato di Rosalinda? Sono cottarello"/ "Convivenza? è presto ma.."

“Da quando Andrea è uscito dalla Casa non ci siamo sentiti, – ha dichiarato – è stato tutto un po’ veloce nel senso che loro sono usciti, poi sono andati a Milano a trovare papà. Io nel frattempo mi son dovuto organizzare per questo trasferimento nelle Marche, quindi ad oggi non ci siamo ancora sentiti. Considerando che loro vivono ad Osimo e io andrò a giocare ad Ancona, siamo a distanza di 10 Km e troveremo il tempo”, ha tenuto a precisare Jacopo. Dunque le intenzioni di continuare al meglio i rapporti ci sono tutti: “Adesso sicuramente, anche quando cadranno le restrizioni, sarà più facile organizzarsi per vedersi.”

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga/ Amore dopo il GF Vip? Baci, abbracci e dediche...

Andrea Zenga e suo padre Walter, nuova rottura? Il mistero della foto scomparsa

Francesco Fredella ha inoltre chiesto a Jacopo Zenga se avesse notato la scomparsa della foto di Andrea Zenga con sui padre Walter dal suo profilo social. Che siano nati nuovi disguidi tra i due dopo il Grande Fratello Vip? “Mi cogli abbastanza impreparato, – ha ammesso subito Jacopo, per poi chiarire – nel senso che non ne so il motivo perché come dicevo non l’ho sentito da quando è uscito dalla Casa.” Si è invece detto ottimista: “Sinceramente ho visto una storia di mio papà di due giorni fa e erano tutti allegramente in collegamento, quindi non dovrebbero esserci problemi.”

LEGGI ANCHE:

NICOLÒ E JACOPO, FRATELLI ANDREA ZENGA/ "Con nostro padre non ci siamo capiti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA