Jacqueline Baudit, moglie Aurelio De Laurentiis/ Positiva al Covid: un amore che…

Anche Jacqueline Baudit, moglie di Aurelio De Laurentiis è risultata positiva al coronavirus esattamente come il marito le cui condizioni, come fa sapere l’AdnKronos, sono buone. Jacqueline Baudit è il grande amore di Aurelio De Laurentiis. Sempre accanto al marito, Jacqueline è svizzera e ha incontrato il presidente del Napoli quando aveva solo 19 anni mentre De Laurentiis ne aveva 24. Da allora non si sono più lasciati e, dal loro amore, sono nati Luigi, Valentina ed Edoardo. Un legame solido e che unisce Jacqueline e Aurelio De Laurentiis sia nella vita privata che nel lavoro. Lady De Laurentiis, infatti, è la vice presidente del Napoli e si dedica anche ad attività benefiche. E’ presidentessa onoraria della Susan G. Komen Italia Onlus che si occupa della lotta contro il tumore al seno.

Jacqueline Baudit, moglie di Aurelio De Laurentiis: un amore che dura da più di 40 anni

Uniti e innamoratissimi, Jacqueline Baudit e Aurelio De Laurentiis si mostrano spesso insieme in pubblico. Prima della pandemia, Lady De Laurentiis accompagnava spesso il marito allo stadio mostrandosi sempre molto uniti. La moglie del presidente del Napoli è anche molto legata alla città partenopea di cui è innamorata come dichiarò lei stessa ai microfoni di Carlo Alvino, in uno “Speciale Dimaro”: “Io sono innamorata di Napoli da 40 anni, quando ho scoperto Eduardo De Filippo, Tinina, e tutta la famiglia De Filippo. E poi la città… il fatto di non sentirti straniera a Napoli, è qualche cosa di unico”. L’amore che Jacqueline prova per Napoli è lo stesso che il produttore cinematografico prova per la donna con cui vive da tantissimi anni un grande amore e che, in un’intervista di qualche anno fa, rilasciò ai microfoni del Corriere della Sera, lo spinse a rilasciate le seguenti dichiarazioni: “Perché sono molto innamorata di lei, da 43 anni!”.



