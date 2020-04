Jacqueline e Rebecca, figlie “dimenticate” Heather Parisi/ Unite sui social “Io e te”

Jacqueline Luna Di Giacomo e Rebecca Jewel Manenti sono le due figlie maggiori di Heather Parisi. Rebecca, la primogenita, ha 25 anni ed è nata dalla relazione tra la ballerina e l’imprenditore Giorgio Manenti, mentre Jacqueline, nata 19 anni fa, è frutto della relazione tra la Parisi e l’ex compagno Giovanni Di Giacomo. Le due giovani, molto unite tra loro, avevano criticato la madre con alcune frecciatine via social, accusandola di averle “abbandonate”. Ricordiamo che Heather Parisi ha avuto altri due figli, Elizabeth Jaded e Dylan Maria, i gemelli avuti dalla relazione con l’attuale marito Umberto Maria Anzolin e nati quando la ballerina aveva cinquant’anni. Sempre molto gelosa della sua privacy, la Parisi non ha mai rilasciato interviste o parlato su Instagram delle sue due figlie maggiori. Lo scorso anno però, in occasione dell’ospitata della donna a Live Non è la d’Urso – in compagnia della sua nuova famiglia – Jacqueline Luna aveva sollevato il dubbio circa il rapporto non proprio idilliaco con la madre: “Perché non le chiedete dove sono le altre due figlie?”, ed ancora, via Instagram, aveva tuonato: “Se non ho nessuna foto di mia madre ci sarà un motivo”. Quella famiglia allargata, solo apparentemente felice, dunque, avrebbe ancora qualcosa in sospeso da chiarire, stando alle parole della secondogenita della ballerina.

JACQUELINE E REBECCA, FIGLIE HEATHER PARISI: SI DANNO FORZA A DISTANZA

Jacqueline, dopo le critiche rivolte alla madre Heather Parisi, aveva preso le difese del padre respingendo le accuse di chi aveva intravisto l’intenzione di sfruttare la popolarità della mamma. “Se avessi voluto farlo avrei iniziato prima. O sarei stata con lei”, aveva replicato. La primogenita Rebecca aveva invece preferito restare in silenzio ma qualcuno aveva notato come anche lei non avesse foto insieme alla madre pubblicata su Instagram. Pur avendo padri differenti Jacqueline e Rebecca sono molto legate tra loro al punto che la più piccola delle due, Jacqueline Luna, su Instagram aveva scritto: “Una mamma per sorella da sempre per sempre”. Soprattutto in questo momento di lontananza a causa del Coronavirus, le due sorelle si danno forza l’una con l’altra attraverso i social. Commentando un video di due anziani che ballando sul balcone, postato sul profilo di Jacqueline, la sorella maggiore (il cui profilo è privato ma dal quale trapela la foto profilo che evidenzia la straordinaria somiglianza alla madre) ha commentato: “Saremmo io e te”. Ed in un altro video in cui condivideva un momento insieme al suo cagnolino, sempre Rebecca la commentava con un pizzico di nostalgia: “Macchia! Quando mi manca quello scricciolo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA