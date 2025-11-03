Jacqueline e Ultimo si sono lasciati? Le voci parlano di una rottura che a breve verrà annunciata: "Già non vivono più insieme"

Sarebbe crisi aperta tra Jacqueline e Ultimo che secondo i più esperti, sarebbero in procinto di dirsi addio. O meglio, lo avrebbero già fatto ma starebbero aspettando il momento giusto per annunciarlo ai fan. Jacqueline, la giovane influencer e imprenditrice molto attiva sui social, da mesi ormai non pubblica nulla in compagnia del cantante romano, suo compagno e padre di suo figlio. Le ultime foto insieme, o meglio, l’ultimo post nel quale si faceva riferimento a Ultimo, risalgono alla scorsa estate, quando Jacqueline aveva assistito a diverse date dei concerti del compagno. Da quegli scatti estivi, però, i due non hanno pubblicato più contenuti insieme e questo ha dato sempre più adito alle voci di crisi che si aggirano sulla coppia.

Jacqueline Luna Di Giacomo mamma innamorata di Enea/ "Gli 8 mesi più veloci della mia vita"

Secondo i più esperti, Jacqueline e Ultimo sarebbero in piena crisi, anzi, si sarebbero già lasciati. Nonostante la nascita del figlio, Enea, neppure un anno fa, i due sembrano essersi divisi. Il bambino è venuto al mondo a New York il 30 novembre 2024: lei, italo-americana, aveva scelto di far nascere il suo primo figlio proprio negli Stati Uniti, per garantirgli la doppia cittadinanza. Interi mesi negli Stati Uniti per mamma Jacqueline e per Ultimo, che era volato a New York con lei per veder nascere Enea. Tornati in Italia, però, qualcosa si sarebbe rotto e i due non avrebbero ingranato nei meccanismi di coppia e genitoriali.

Scaletta concerto Ultimo allo Stadio San Nicola di Bari, 23 luglio 2025/ Stasera il gran finale del tour!

Jacqueline e Ultimo, è rottura? “A breve lo annunceranno…”

A dare notizia della rottura tra Jacqueline e Ultimo è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, lo stesso che diede notizia della gravidanza della figlia di Heather Parisi. Secondo Rosica, infatti, tra i due sarebbe finito tutto e a breve daranno la notizia della rottura. I due non vivrebbero già più insieme e gli unici rapporti sarebbero quelli per il bene del figlio Enea, che non ha neppure un anno.