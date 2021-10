Jacqueline Greaves, moglie di Antonio Monda/ “Il primo incontro a New York nel 1985”

Jacqueline Greaves, giamaicana, è la moglie di Antonio Monda, italiano, scrittore, professore di cinema alla NYU e direttore della Festa del Cinema di Roma. Si sono conosciuti a New York nel 1985: Monda era in giro in cerca di una sede per un documentario, Jaqueline in città con la famiglia. “Ho imparato prima io l’italiano partendo da zero grazie ad una full immersion con la sua famiglia in Italia, mentre lui era in viaggio!”, ha raccontato all’Aise. Insieme da più di 30 anni, hanno avuto tre figli: Marilù, Caterina e Ignazio. “Sono cresciuta in una famiglia battista inglese molto religiosa che ha conosciuto tanti matrimoni misti, sia di razza che di religione. Così ho imparato che la base di tutto è condividere i nostri pensieri e le nostre idee, parlare sempre, essere aperti e disponibili ad ascoltare, anche se non si è d’accordo”, ha detto Jacqueline al sito Credere.it. Per Antonio Monda la sua famiglia è “la mia casa sulla roccia”, come l’ha definita in conclusione al volume “Nella città nuda”.

Jacqueline Greaves e Antonio Monda: i tre figli

Per amore di Antonio Monda, Jacqueline Greaves ha imparato a cucinare: “Da ragazza non sapevo cucinare. Vivevo con mia mamma, una brava cuoca, e così non ne avevo bisogno. Poi tutti gli italiani in famiglia hanno cominciato a chiedermi: “Ma come, davvero tu non sai cucinare?”. Nella famiglia di Antonio si dava una grande importanza a questo aspetto. E così piano piano mi sono messa ai fornelli. Marilù, mia suocera, ed Elvira, mia cognata, sono state favolose nell’aiutarmi”, ha rivelato alll’Aise. I tre figli Marilù, Caterina e Ignazio hanno studiato alla Saint Ignatius Loyola School di New York. Il figlio si chiama Ignazio proprio in onore del fondatore dei Gesuiti: “Credo che sant’Ignazio di Loyola sia un titano della storia… Un personaggio a cui mi ispiro, umilmente e indegnamente”, ha rivelato Mondo al sito Credere.it. La figlia Marilù è autrice della saga fantasy “L’eredità dell’ombra”.

