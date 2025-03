Jacqueline Luna Di Giacomo compie 25 anni: il messaggio su Instagram a se stessa

Ieri, lunedì 10 marzo 2025, è stato un giorno davvero speciale per Jacqueline Luna Di Giacomo: la figlia di Heather Parisi, nonché fidanzata di Ultimo e dallo scorso novembre mamma del loro primo figlio Enea, ha compiuto 25 anni. Una giornata di grandi festeggiamenti per la ragazza che, sui social, ha ricevuto numerosi messaggi di compleanno, dedicando anche a se stessa un bilancio provvisorio di questa prima fetta di vita.

“E niente … oggi questa bimba che spesso veniva scambiata per un bimbo e che si arrampicava sugli alberi compie 1/4 di secolo“, ha scritto la ragazza in un post su Instagram, con a corredo un’immagine di sé bambina. “Non mi sento tanto diversa da lei … a parte per il fatto che non mi scambiano più per un bimbo“. In riferimento poi alla maternità, ha rivolto un pensiero anche al figlio Enea: “Oggi sono una bimba che ha un bimbo, e negli occhi del mio bimbo ritrovo tutta quella giovane spensieratezza e curiosità per il mondo […]”.

Ultimo celebra Jacqueline Luna Di Giacomo e le dedica un brano su Instagram

Jacqueline Luna Di Giacomo festeggia così il suo primo compleanno da mamma e, pensando all’arrivo del piccolo Enea nella sua famiglia, non può che essere più felice di così: “Ho capito che il regalo più grande per una mamma è la forza che le dona un figlio… e io da quando c’è Enea sto imparando a dire di no, e diciamo che da people pleaser per eccellenza è piacevole. Tanti auguri baby J, vorrei tornare indietro nel tempo per dirti che avrai tutto ciò che meriti un giorno“.

Anche il fidanzato Ultimo ha voluto dedicarle un messaggio di compleanno, condividendo su Instagram un selfie di coppia e, a corredo, la citazione del suo brano Quel filo che ci unisce: “Io lo so cosa senti. Non me lo devi spiegare“. E, a seguire, gli auguri: “Buon compleanno alla mia bionda mezza americana“. Dal fidanzamento nel 2021 alla nascita del figlio Enea, di acqua sotto i ponti ne è passata e la coppia è ora più felice ed innamorata che mai.

