Jacqueline Luna Di Giacomo, fidanzata di Ultimo/ Il cantante: “non ho voglia di cose nuove, portami Altrove”

Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo sono più innamorati che mai. I due fanno coppia fissa da quasi tre anni e non si nascondono più anche se Heater Parisi, la madre di Jacqueline, ha fatto finta di non conoscere Ultimo. “Non so di chi parli” – la secca risposta della showgirl alla domanda di Francesca Fagnani a Belve in merito alla storia d’amore tra la figlia Jacqueline e il cantautore romano. “Suocera di chi? Non lo so di cosa parli. Abbiamo fatto un patto in famiglia, nessuno parla delle situazioni private” – le parole di Heather Parisi che non hanno minimamente menzionato Ultimo. Poco dopo sui social è arrivata la replica proprio della figlia Jacqueline: “rispetterò per sempre mia madre, ma non la vedo da 10 anni”.

Una dura realtà condivisa da Jacqueline che ha ammesso di non vedere la mamma da più di 10 anni e di non aver alcun rapporto con lei. Naturalmente poco dopo è arrivata la smentita della mamma Heather Parisi che prima ha ammesso di conoscere Ultimo per poi precisare “mia figlia la pensa diversamente e utilizza i social per qualche like in più”.

Ultimo, la dedica d’amore alla fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo con una canzone

Polemiche e diatribe familiari a parte, la storia d’amore tra Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo prosegue a gonfie vele. Anzi il cantautore romano ha dedicato l’ultima canzone “Altrove” proprio alla sua amata. Una ballad d’amore in cui il cantante parla alla sua amata dicendole: “Non ho voglia di altre persone. Non ho voglia di cose nuove. Parlami, portami altrove”. Se non è una dedica d’amore questa? La coppia è anche protagonista del videoclip che accompagna il brano e sui social è possibile già vedere alcuni frame in cui si vedono i due innamorati più che mai.

Proprio Jacqueline Luna Di Giacomo sul suo profilo social ha pubblicato una serie di scatti con una didascalia: “non potremmo essere più diversi, eppure c’è qualcosa di così simile che ci accomuna e unisce … non ho ancora capito cosa sia … spero non basti una vita”.











