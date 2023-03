Jacqueline Luna Di Giacomo: la figlia Heather Parisi e Ultimo si sono lasciati?/ Lui interviene e chiarisce…

Chi è Jacqueline Luna Di Giacomo, la (ex?) fidanzata di Ultimo

Jacqueline Luna Di Giacomo è la figlia della celebre Heather Parisi. Nata a Roma il 10 marzo del 2000, oggi la ragazza vive lontana dalla madre, che invece convive dall’altra parte del mondo col marito Umberto Maria Anzolin ad Hong Kong. Per diversi anni Jacqueline Luna Di Giacomo è stata con sua mamma ad Hong Kong, ma poi nel 2013 è subentrato il desiderio di tornare in Italia. Oggi, come si evince dai suoi splendidi scatti social, risiede tra Roma e Los Angeles e sogna di farsi spazio sul piccolo e sul grande schermo. Jacqueline è però nota anche per essere la fidanzata del celebre cantante Ultimo. Entrambi sono finiti sotto i riflettori di recente a causa di un’indiscrezione lanciata dal settimanale CHI, secondo cui i due si sarebbero lasciati.

A smentire queste indiscrezioni proprio oggi 10 marzo, nel giorno del compleanno della ragazza, è stato proprio Ultimo, pubblicando sul suo profilo Instagram una serie di scatti che li vede insieme in vari momenti della loro quotidianità, accompagnati da un messaggio d’amore: “Vestiti come ti pare, tanto tu riporti il sole dentro me. Auguri bionda”. Nessuna rottura, dunque, per i due ragazzi che sono invece più innamorati che mai.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ultimo (@ultimopeterpan)

Jacqueline Luna Di Giacomo, la dolcissima dedica di Ultimo ed una storia d’amore che va a gonfie vele

Jacqueline Di Giacomo è stata spesso vista nei mesi passati ai concerti del fidanzato Ultimo ed è infatti anche una delle sue prime fan. Niccolò, non a caso, le ha dedicato un bellissimo pezzo della sua canzone. “Quel filo che ci unisce […] salvato dalla solitudine e dalle cose materiali della vita”, ha scritto lui a proposito del rapporto speciale instaurato con la ragazza.

La loro storia d’amore è stata resa pubblica a marzo 2021 con l’uscita di alcuni dolci scatti su Instagram. Da quel momento i due non si sono più staccati e oggi infatti appaiono davvero felici e sorridenti l’uno al fianco dell’altro. “Mi hai salvato dalla solitudine e dalle cose materiali/inutili della vita e te ne sarò per sempre grato”, una delle dediche di Ultimo, davvero innamoratissimo della sua Jacqueline. Quest’ultima, oltre alla storia con il cantante, ha instaurato anche uno splendido rapporto con la sorella Rebecca, con la quale si sente regolarmente benché viva in una città diversa. Tornando ad Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, invece, dicevamo pare esserci una bellissima complicità, che si nota anche nei piccoli grandi gesti che entrambi si riservano davanti a tutti ogni singolo giorno.

