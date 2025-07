Jacqueline Luna Di Giacomo innamoratissima di Enea. "Amo essere la tua mamma" ha scritto sui social per festeggiare gli 8 mesi del figlio

È stato un anno speciale per Ultimo e per la sua fidanzata Jacquelina Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, che con la mamma non ha più rapporti da quando era appena una bambina. Cresciuta con il papà, Jacqueline probabilmente avrà pensato fin dal primo momento in cui ha visto il test di gravidanza positivo di voler essere una mamma diversa per il suo piccolo Enea, rispetto a quella che ha avuto lei. Proprio oggi, mercoledì 30 luglio, Jacqueline Luna ha festeggiato un piccolo grande traguardo per il suo Enea: i suoi 8 mesi. La giovane ha scritto sui social: “Gli 8 mesi più veloci della mia vita, amo essere la tua mamma”. Nel video pubblicato sui social si vede proprio la compagna di Ultimo tenere in braccio il bimbo, accarezzandogli dolcemente il viso.

Un grande amore quello che lega Jacqueline Luna Di Giacomo al piccolo Enea, nato a New York. Lei, infatti, ha la doppia cittadinanza in virtù della nazionalità della mamma, ballerina di origine statunitense. Lo stesso Jacqueline ha voluto per Enea, che ha fatto nascere negli Usa. L’influencer e giovane stilista ha partorito il bimbo nel mese di novembre, per poi tornare in Italia qualche mese dopo con Enea e con lo stesso Ultimo, presente ovviamente negli Usa per la nascita del suo primo figlio.

Jacqueline Luna Di Giacomo, mamma e fidanzata innamorata: sempre insieme a Ultimo

Se Jacqueline Luna Di Giacomo è una mamma innamoratissima del suo piccolo Enea, si può dire che allo stesso tempo sia una compagna profondamente orgogliosa della persona al suo fianco. Jacqueline, infatti, ha seguito Ultimo in ogni tappa del suo tour in giro per l’Italia, cantando sotto al palco come la sua prima fan sfegatata. Al suo fianco c’è sempre stata anche Anna, la mamma del cantante con la quale Jacqueline Luna sembra avere uno splendido rapporto.