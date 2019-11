Jacqueline Luna, figlia Heather Parisi/ “Contraria alle famiglie gay”

Jacqueline Luna Di Giacomo è la figlia di Heather Parisi nata dalla relazione con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo. Durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso si è tornati a parlare dello scivolone mediatico di Jaqueline che un pò di tempo si era schierata sui social contro le famiglie arcobaleno. A rievocare la cosa è stata Alba Parietti che, seduta tra gli sferati nel momento “uno contro tutti” ha chiesto alla madre Heather Parisi: “La tua carriera è indiscutibile quindi è difficile cercare qualcosa da dire ad una collega così brava. Però ho scelto rosso in riferimento a tua figlia che ha fatto delle dichiarazioni contro le famiglie arcobaleno. A questo punto volevo capire la tua posizione in merito a questo”. La Parisi non si è tirata indietro nel risponderle, anzi ha subito precisato: “io sono sempre stata favorevole, l’ho detto più volte!”.

Jacqueline Luna, figlia di Heather Parisi: “sono assolutamente contraria alle famiglie gay”

Ma cosa aveva detto la figlia di Heather Parisi sulle famiglie arcobaleno? La giovanissima Jacqueline Luna Di Giacomo su Instagram aveva pubblicato un lungo messaggio in cui aveva preso posizione in merito ad un argomento di dibattito come quello delle famiglie arcobaleno. “Non sono nessuno per dire alle persone chi devono amare, ognuno ama chi vuole, pure gli animali” – scrive la figlia della Parisi, che poi prosegue dicendo – “io sono convinta di amare più Macchia, il mio cagnolino, di alcune persone, però sono assolutamente contraria alle famiglie gay. Le famiglie devono esser formate da una mamma e da un papà secondo me. Poi va beh, ognuno fa quello che vuole”. A pochi giorni dallo scivolone mediatico, forse resasi conto dell’errore della figlia è stata proprio la madre a dire: “detesto il populismo, amo la diversità. Sono impopolare, la verità spesso dà fastidio e io dico la verità”.

Heather Parisi: “amo la diversità”

Come dimenticare del resto le dichiarazioni di Heather Parisi fatte proprio negli studi di Live – Non è la D’urso dove la showgirl ha nuovamente sottolineato il suo amore per la comunità LGBT. “Io sono cresciuta a San Francisco. Mi chiamavano froc*a. Sono nata in mezzo ai gay. Avevo 14 anni, vivevo da sola a San Francisco, mi facevano entrare nei locali da dietro. Detesto il populismo, amo la diversità. Sono impopolare, la verità spesso dà fastidio e io dico la verità. Noi personaggi popolari dobbiamo parlare di quel che sappiamo, perché non possiamo trasmettere messaggi sbagliati. O ci sono altri motivi e altre ragioni, nel parlare di politica ADESSO, ma io quando vado in tv desidero parlare di quel che sono io. Io, Heather, parlo di quello che so, e non di quello che so. E in America si vota ogni 4 anni!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA