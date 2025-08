Jacqueline Luna, la fidanzata di Ultimo, condivide coi fan una foto della sua "pancia morbidosa" a otto mesi dal parto: "Cambiamento fa paura"

Otto mesi dopo aver partorito il figlio Enea, Jacqueline Luna, la fidanzata di Ultimo, è tornata a parlare sui social del momento che sta vivendo. La maternità ha segnato l’inizio di una nuova fase per la ragazza che, molto lentamente, sta cercando di riprendere in mano la propria vita e soprattutto il proprio corpo. Jacqueline Luna ci tiene molto all’aspetto fisico ma naturalmente in questo momento non sta calcando troppo la mano e si accetta per come è.

Le fatiche della gravidanza, inevitabilmente, lasciano il segno e la compagna di Ultimo sembra andarne orgogliosa. Così nelle scorse ore ha condiviso coi fan una foto della sua pancia a distanza di otto mesi dalla nascita del piccolo Enea. Una condivisione spontanea coi suoi follower, con l’idea di aggiornarli e raccontare il suo ultimo periodo, fatto di piccole abitudini prima interrotte e poi riprese.

Jacqueline Luna a cuore aperto coi fan otto mesi dopo il parto: “Il cambiamento può spaventare”

“La mia panciotta è piatta ma ancora tanto morbidosa”, racconta Jacqueline. “Ma la amo…”, scrive la fidanzata di Ultimo nella foto. La ragazza racconta di essere molto attiva e ammette di darsi da fare in palestra per recuperare la forma, anche se non si danna per il fatto che il suo corpo non sia ancora come prima. “Mi alleno due o tre volte a settimana da marzo e i primi risultati li ho visti dopo un mesetto. Ognuna ha i suoi tempi”, avverte ancora Jacqueline.

Lei sta cercando di riprendere in mano le buone abitudini e a giudicare dalle foto sembra sulla buona strada. Alle neo-mamme, quindi, non può che lanciare un messaggio di amore e incoraggiamento. “So che il cambiamento fa paura ma il tempo e la dedizione porteranno risultati”, assicura.