Jacqueline MacInnes Wood di Beautiful/ “Io e Steffy, pazze per amore”

Jacqueline MacInnes Wood: "Steffy ha superato insicurezze e debolezze nonostante le sue paure"

Bella e audace, così Jacqueline MacInnes Wood considera Steffy, il personaggio che interpreta in Beautiful da molto tempo ormai. Un ruolo che le ha insegnato come vivere e come sentirsi bene con se stessa. In un’intervista concessa a MIO, l’attrice ha parlato di Steffy, spiegando cos’ha in comune con lei. Elogiando il personaggio per la sua forza da vera discendente della matriarca dei Forrester, Stephanie, ha dichiarato: “Steffy ha affrontato le sue insicurezze e le sue debolezze, e la ha superate nonostante le sue paure.”

All’interno della soap, la figlia di Ridge si è fatta strada da sola: “Basta guardarla. Ha preso il suo legittimo posto come CEO di Forrester Creations e guida la famiglia e l’azienda.” Come il suo alter ego televisivo, anche Jacqueline MacInnes Wood ama la sua famiglia e farebbe di tutto per le persone care. Tra i tratti in comune con Steffy c’è proprio l’amore: “Quando ci innamoriamo, lo facciamo con tutte noi stesse. Siamo innamorate dell’amore”, ha spiegato a MIO.

Jacqueline MacInnes Wood, cosa le ha insegnato Steffy di Beautiful

Nel corso dell’intervista, Jacqueline MacInnes Wood ha spiegato che deve molto a Steffy Forrester perché le ha insegnato “a non sentirmi troppo a mio agio nel mio ego, perché i tuoi demoni possono venire a prenderti quando meno te lo aspetti. A non essere troppo arrogante”.

Come Steffy, anche Jacqueline MacInnes Wood è una super mamma in carriera: ha infatti tre figli, ma l’attrice non è preoccupata per questo “ruolo”: “La genitorialità mi è venuta naturale. Sono nata per questo. Ho dovuto solo migliorare la mia organizzazione”, ha detto, spiegando in che modo riesce a gestire famiglia e lavoro sul set di Beautiful. A MIO, la star ha anche ribadito il suo amore per l’Italia, e il fatto che suo marito è di origini italiane, come aveva raccontato in un’altra intervista: “Amo l’Italia e sono convinta di essere italiana anche io.”

