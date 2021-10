Jacques Charmelot, marito Lilli Gruber/ Lei: “uomo della mia vita anche se…”

Jacques Charmelot è il marito della famosa presentatrice tv Lilli Gruber. Anche lui, come la sua dolce metà, lavora nel campo dell’informazione. E’ infatti un famoso giornalista e scrittore francese; in Italia è noto per il suo talento ma anche per la storia d’amore con la conduttrice di La 7. Nel corso della sua carriera giornalistica, Jacques Charmelot ha lavorato talvolta come inviato, raccontando le tensioni in medio oriente.

I suoi primi passi da reporter li ha mossi in Francia, dove nel 2008 ha ottenuto un importantissimo riconoscimento, divenendo uno dei vertici dell’agenzia di stampa France-Press. Come dicevamo, per il suo lavoro si è spostato in diversi luoghi tra cui Washington, Beirut, Teheran, ed è infatti considerato uno dei profili più importanti tra gli inviati di guerra.

Jacques Charmelot, il matrimonio con Lilli Gruber nel 2000

Per quanto riguarda la vita sentimentale del famoso giornalista, sappiamo che nel 2000 è convolato a nozze con la sua collega italiana Lilli Gruber. Il matrimonio sognato dalla coppia si è svolto in gran segreto, entrambi infatti sono sempre sembrati molto sensibili al tema della privacy e non hanno mai voluto finire al centro dei riflettori delle cronache rosa. Jacques Charmelot e la Gruber, a causa dei loro impegni lavorativi, hanno vissuto il loro amore a distanza, ma questo è stato forse uno dei segreti della riuscita del loro rapporto.

“Mi sono sposata tardi, a 43 anni, perché ero contro il matrimonio, poi ho incontrato l’uomo della mia vita”, ha raccontato una volta la Gruber in un’interessante intervista dalla Balivo, a Vieni da Me. “Sapevo che era un uomo importante per me, ma non avevo garanzie per il futuro”.



