Jacques Chirac è morto/ Presidente francese dal ’95 al 2007, era malato da tempo

Jacques Chirac è morto. L’ex presidente della Repubblica Francese aveva 86 anni. A darne notizia, come riferisce Tgcom24.it, è stata la famiglia, e precisamente Frédéric Salat-Baroux, genero dell’ex capo di stato nonché marito della figlia di Chirac, Claude: “Il presidente – le sue parole – si è spento giovedì mattina fra i suoi cari”. E’ stato uno dei più grandi politici transalpini della storia moderna, inquilino dell’Eliseo dal 1995 al 2007, per dodici anni di fila, e ancor prima sindaco di Parigi, nonché primo ministro e presidente del Consiglio europeo. Da diversi anni, precisamente dal 2010, si era ritirato dalla politica e di conseguenza dalla vita pubblica. Era malato da tempo, e le sue condizioni fisiche sono iniziate a peggiorare precisamente nel 2005, quando venne colpito da un ictus che costrinse l’ex presidente a diversi ricoveri nell’ultimo periodo del suo mandato.

JACQUES CHIRAC È MORTO

Chirac ha fondato i due principali partiti di centro destra della Francia, leggasi Raggruppamento per la Repubblica e l’Unione per un Movimento Popolare, e come detto sopra, prima dell’incarico di presidente, è stato primo ministro della repubblica francese dal 1974 al 1976, per due anni, sotto la guida di Valéry Giscard d’Estaing, quindi dal 1986 al 1988 con François Mitterrand, oltre che primo cittadino parigino per 18 anni, dal 1977 al 1995. Dopo di che è giunta l’elezione a presidente della Francia, in cui ha eletto i due primi ministri Alain Juppé e Lionel Jospin. Nel 2002 è stato quindi rieletto dal suo popolo, nominando Jean-Pierre Raffarin e Dominique de Villepin. Nel 2007 comunicò attraverso un messaggio di non volersi più candidare, dando il proprio sostegno al suo successore, Nicolas Sarkozy. Viveva a Parigi con la moglie Bernadette, e negli ultimi tempi era apparso davvero poco in pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA