Jacques De Saint Victor, marito Michela Marzano/ “Ha dato un senso alla mia vita”

Jacques De Saint Victor, critico letterario, è il marito della filosofa Michela Marzano. Prima di incontrare l’attuale compagno, la studiosa italiana ha sofferto molto in amore, anche se “fin da piccola ho sentito che tutto in me tendeva al rapporto con un uomo”, ha raccontato a IoDonna. La prima grande delusione arriva con un ragazzo conosciuto all’Università, la Normale di Pisa: “Nel ’97 ormai ero prigioniera dell’anoressia. Lui come tutti quelli di cui m’innamoravo era intelligente e un po’ arrogante, una colonna su cui poggiare”. Attraverso la psicologa, Michela scopre che lui la vuole lasciare e quando la lascia, tenta il suicidio: “Lui è stato al centro della mia mente per molto tempo. Mi sono sposata e pensavo a lui, ho divorziato e pensavo a lui”. Poi si sposa, con un uomo che la porta a Parigi: “Lui, di nuovo, sembrava brillante e indisponente. Oggi so che era più matto di me: gelosissimo e quando beveva anche violento…”, ha confessato a IoDonna.

Jacques De Saint Victor marito di Michela Marzano

Nel 2000 Michela Marzano vince il concorso per l’università e lascia il marito. Ma l’amore bussa nuovamente alla sua porta: “Conosco Jacques il 18 giugno 2004, a una cerimonia di consegna della Légion d’honneur. Avevo una relazione con un uomo sposato, ed ero l’amante di un altro”. Lui si è da poco separato e ha figli, ma è diverso da tutti gli uomini che Michela ha frequentato in passato: “Leggero, charmant, pieno di ragazze sin da quando era sposato”. Lei continua a rivivere i traumi del passato e lui non sembra voler continuare la loro relazione. Ma un giorno su una spiaggia in Normandia, Michela capisce che deve “lasciarlo andare” per continuare a vivere il loro amore: “È stata la nostra salvezza. L’attimo della mia libertà. Senza, avrei perso la cosa che ha dato un senso alla mia vita”. La coppia non ha avuto figli.

