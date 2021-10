Jacques Kammerman, figlio Myriam Catania/ “Crescere un uomo mi intriga”

Jacques Kammerman è il figlio di Myriam Catania e del compagno Quentin Kammermann, nato nel maggio 2017. Il piccolo Jaques è nato solo 14 mesi dopo il primo incontro della sua mamma e del suo papà. “La maternità mi ha cambiata totalmente e finché una donna non la vive, non potrai mai capirlo. La gravidanza l’ho vissuta quasi come un viaggio interiore, ma mi rendo conto che poi ogni storia è diversa. Jacques è la cosa più bella che la vita mi ha regalato”, ha raccontato poco dopo la nascita del figlio a Gay.it. E ha aggiunto: “Sono una mamma che vive d’istinto. Cerco di avere equilibrio in tutte le cose che faccio, anche se ultimamente sto iniziando ad essere un po’ più severa di quello che avrei immaginato”. Secondo l’attrice e doppiatrice, il figlio ha un carattere meraviglioso, molto docile.

Quentin Kammermann, compagno Myriam Catania/ Di nuovo insieme: "più forti di prima"

Jacques Kammerman: assomiglia a mamma Myriam Catania

Jacques Kammerman è il primo figlio per Myriam Catania, che prima di conoscere Quentin è stata legata e sposata per più di dieci anni con Luca Argentero. “L’idea di crescere un uomo mi intriga. L’universo maschile mi attrae, l’ho sempre sentito affine”, ha confessato l’attrice a IoDonna. L’attrice e il pubblicitario francese hanno allargato la loro famiglia, dopo poco tempo dal loro primo incontro: “Questo bambino è arrivato, mi ha scelto lui. E io ho lasciato che la vita decidesse per me”. Un anno fa la doppiatrice ha presentato su Instagram il compagno e il figlio: “Quentin e Jaques, i miei grandi amori stupendi”, pubblicando una foto di famiglia. Il piccolo, oggi quattro anni, ha ereditato appieno il corredo genetico di mamma e papà: biondo e con gli occhi azzurri, ha lo stesso sorriso dell’attrice.

LEGGI ANCHE:

Myriam Catania, l'incidente in moto/ "Quattro giorni in coma, un anno senza memoria"Myriam Catania e Quentin Kammermann sono tornati insieme/ "Lascio l'Italia per lui"

© RIPRODUZIONE RISERVATA