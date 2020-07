Jada Pinkett Smith: “Ho avuto una storia con August Alsina”/ “Volevo stare bene e…”

Jada Pinkett Smith confessa di aver avuto una relazione con August Alsina, cantante ventisettenne conosciuto quattro anni fa. La confessione è arrivata nel corso del format Red Table Talk che conduce su Facebook. La confessione di Jada Pinkett Smith è avvenuta davanti alle telecamere e davanti al marito Will Smith. «È cominciato tutto dal nostro tentativo di aiutarlo a migliorare la propria salute mentale», ha raccontato la moglie di Will Smith, «Io e te eravamo separati, allora», ha aggiunto la donna. Tutto sarebbe cominciato quattro anni fa quando Jada e Will Smith hanno vissuto un momento difficile vivendo da separati in casa. In quel periodo, gli Smith hanno accolto in casa August Alsina nel tentativo di aiutarlo e il tempo passato insieme ha così fatto nascere un affetto tra il 27enne e la donna.

Jada Pinkett Smith conferma di aver avuto una storia con August Alsina

Il primo a raccontare di aver avuto una storia con Jada Pinkett Smith è stato August Alsina che, nel corso di un’intervista alla rivista Complex, ha dichiarato: “Mi sono totalmente dedicato a quella relazione per tanti anni della mia vita, e l’ho amata davvero, davvero profondamente. Ho ancora sacco di amore per lei (Jada). Mi sono dedicato alla storia. Ci ho messo tutto me stesso“. Oggi, Jada Pinkett Smith ha deciso di confermare tutto svelando i dettagli della nascita di quella che lei definisce una vera relazione. «Con il tempo, però, ho cominciato a provare un nuovo tipo di coinvolgimento. È stata una relazione, assolutamente. Provavo molto dolore, ero distrutta. Ma è stato nel metabolizzare questa mia relazione che mi sono accorta di non poter trovare la felicità al di fuori di me stessa. Allora, però, avevo solo bisogno di sentirmi bene, era tanto che non mi capitava», ha aggiunto la donna che, poi, con Will Smith, è riuscita a ritrovare la serenità.



