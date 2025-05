Jafar Panahi ha vinto la Palma d’oro al Festival di Cannes 2025 con il film ‘Un simple accident‘. Il regista oppositore del regime iraniano è stato accolto da una lunga ovazione, quando Cate Blanchett lo ha chiamato sul palco per la consegna del prestigioso premio. Con grande compostezza e soddisfazione, Jafar Panahi ha ringraziato per l’importante riconoscimento e poi dichiarato di non aver alcun timore di fare ritorno in Iran dopo la vittoria della Palma d’Oro.

Ricordiamo che, il cineasta sessantaquattrenne, è stato incarcerato due volte in Iran e solo di recente ha avuto la possibilità di lasciare il paese, ma ad oggi non gli è ancora permesso girare con la telecamera. “Ripartiamo subito domani”, ha assicurato il regista dopo la splendida vittoria al Festival di Cannes.

Jafar Panahi, chi è il regista oppositore del regime iraniano: “Vivo perché faccio film”

Fermo oppositore del regime iraniano, Jafar Panahi ha messo a disposizione della settima arte tutto il suo talento e la sua visione creativa e artistica, sfidando se stesso e, soprattutto, la censura. Ha rischiato e compromesso la sua libertà per esprimere il suo dissenso, con il risultato di divieto assoluto di poter effettuare riprese e girare film nel suo paese. Dopo quindici anni, il regista ha potuto raggiungere Cannes per la prima volta, godendosi l’atmosfera del Festival e il giusto riconoscimento.

“Sono vivo perché faccio film”, ha dichiarato all’Afp l’autore di ‘Un simple accident’. Di recente agli arresti domicilari, Jafar Panahi è stato imprigionato due volte nel corso della sua vita. E’ proprio in carcere che il regista ha trovato ispirazione per il suo ultimo film, a cui ha dato tutto se stesso e a cui ha lavorato con un coinvolgimento travolgente. Il risultato? La mitica Palma d’Oro.