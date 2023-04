JAGA PIRATES/ Gaber e Jannacci, insieme per gli ultimi

Giovedì 6 aprile alle 19.30 al Teatro Centro Asteria il debutto dello spettacolo musicale “La rinascita dei limoni”, il nuovo spettacolo degli Jaga Pirates che rende omaggio a Giorgio Gaber e a Enzo Jannacci e immagina le anime vagabonde dei due cantautori scomparsi arrivare in Paradiso.

Il Centro Asteria è un ente culturale nato dal carisma delle Suore Dorotee di Cemmo, che da più di 30 anni supporta le scuole di Milano e di tutto il territorio nazionale nel compito di educare le nuove generazioni.Dopo aver ospitato nel 2020 il debutto di Fuoco ai limoni degli Jaga Pirates realizzato in diretta streaming la notte di Capodanno, ora l’ultimo esilarante lavoro del gruppo per una serata benefica, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto “agli ultimi” della società che spesso vengono dimenticati, nello spirito proprio dei due grandi cantautori scomparsi che agli ultimi hanno dedicato la loro carriera.

Lo spettacolo si tiene in prossimità della Pasqua, come un messaggio di speranza e di rinascita per tutti coloro che hanno vissuto o stanno vivendo un momento di difficoltà. Gaber e Jannacci, interpretati sul palco rispettivamente da Luca Rodella e Stefano Annoni, cercheranno di far riflettere il pubblico sulla bellezza della rinascita, intesa nel suo senso più ampio e sfaccettato: un ricominciare dal basso per affrontare qualsiasi cambiamento con un sonoro “Sì alla vita”.

Il ricavato dalla vendita dei biglietti sarà devoluto in beneficenza a favore di Casa della Carità, Pane Quotidiano e Associazione Alveare.

Jaga Pirates è un progetto nato dalla Compagnia del Cipresso, compagnia di teatro musicale formata da ex allievi della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi e dei Corsi di Jazz della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, che dal 2014 conduce un progetto site-specific al Cimitero Monumentale di Milano, in occasione delle Giornate dei Musei a Cielo Aperto.

L’appuntamento è quindi il 6 aprile al Teatro Asteria alle ore 19 e 30 in P.za Francesco Carrara, 17 a Milano (biglietti 15 euro; ridotto under 25 12 euro).

