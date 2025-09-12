L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni di galera per golpe: avrebbe voluto uccidere il presidente Lula

Jair Bolsonaro, ex presidente del Brasile, è stato condannato in quanto ritenuto colpevole di aver tentato di ribaltare le elezioni del 2022. L’accusa, come si legge sulla Cnn, è quella di aver ardito un complotto che avrebbe previsto anche l’uccisione del presidente in carica, di modo da potersi aggrappare al potere, come sentenziato dai giudici.

A mettere la parola fine sulla vicenda è stata la Corte suprema brasiliana, con quattro giudici su cinque che hanno votato in favore della condanna per tutti i cinque capi d’accusa, di conseguenza alla fine Bolsonaro è stato condannato a 27 anni e tre mesi di galera. La colpa principale è stata quella di aver pianificato un colpo di stato, ma anche di aver preso parte ad una organizzazione criminale armata, quindi tentato di abolire l’ordine democratico del Paese con la forza, e aver commesso anche atti violenti contro le istituzioni statali oltre ad aver danneggiato proprietà pubbliche protette durante l’ assalto agli edifici governativi da parte dei suoi sostenitori l’8 gennaio 2023.

Una sentenza durissima e secondo i pubblici ministeri il complotto golpista avrebbe previsto anche degli esplosi, armi e persino il veleno nel tentativo di assassinare il presidente Luiz Inacio Lula da Silva, tornato capo dello stato dopo la parentesi in galera, appunto durante le elezioni del 2022. Nel golpe sarebbe morto anche il vicepresidente Geraldo Alckmin e il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes, che tra l’altro è colui che ha supervisionato il processo a Bolsonaro. L’ex presidente e tutti gli altri imputati hanno sempre negato qualsiasi accusa, rimandandole al mittente, ma alla fine è arrivata la condanna, alla luce delle prove emerse durante il processo.

JAIR BOLSONARO CONDANNATO, COSA HA SOSTENUTO LA POLIZIA

Secondo quanto sostenuto dalla polizia federale, Bolsonaro era “pienamente a conoscenza” di un piano per ribaltare le elezioni del 2022, facendo pressione sull’esercito di modo da intervenire e arrivare perfino a creare un “ufficio di gestione delle crisi” parallelo per gestire il governo.

Il complotto golpista, stando ai giudici della Corte Suprema, sarebbe cominciato già nel 2021, quindi un anno prima delle elezioni, di modo da influenzare gli elettori e una volta certificata la sconfitta, Bolsonero e il suo “team” hanno cercato di mobilitare i propri seguaci in quel di Brasilia, invogliandoli a scendere in piazza e a vandalizzare gli edifici governativi, cosa che poi è effettivamente avvenuta l’8 gennaio del 2023. Stando a quanto affermato da Moraes, il primo giudice ad esprimersi, gli imputati “hanno commesso tutti i reati penali imputati dalla Procura generale”, così come poi dichiarato anche dai giudici Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Jair Bolsonaro, 70 anni, resterà quindi quasi per il resto della sua vita in galera, ed inoltre sarà ineleggibile per i prossimi 8 anni, di fatto una “condanna a morte” per l’ormai ex politico.



JAIR BOLSONARO CONDANNATO, LE PAROLE DEL FIGLIO E DI TRUMP

Secondo quanto riferisce la CNN, i legali dell’ex presidente potrebbero ancora presentare ricorso, dopo di che la sentenza diverrà definitiva e le pene detentive saranno applicate. Il processo, che tra l’altro è giunto un anno prima le nuove elezioni brasiliane (che si terranno nel 2026), ha diviso il Paese, fra coloro che hanno sempre creduto in Bolsonaro, e chi invece gli ha sempre puntato il dito contro. Flavio Bolsonaro, figlio maggiore del condannato, ha commentato su X.com il verdetto con parole forti, scrivendo: “Con il pretesto di difendere la democrazia, i pilastri della democrazia sono stati infranti per condannare una persona innocente che non ha osato inchinarsi a un dittatore di nome Alexandre de Moraes”, uno dei cinque giudici della Suprema Corte.

Anche Donald Trump si è detto perplesso dall’esito del dibattimento: “Pensavo che fosse un buon presidente del Brasile, ed è molto sorprendente che ciò sia potuto accadere”, mentre il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha definito “ingiusto” il verdetto e ha affermato che gli Stati Uniti “risponderanno di conseguenza a questa caccia alle streghe”.