Jakob Fuglsang choc/ “Sicilia spazzatura e mafia”, ma lui dà colpa a Google Translate

Dichiarazioni roboanti da parte del ciclista Jakob Fuglsang, che si lascia andare in considerazioni pesantissime contro il Sud Italia. In una rubrica che tiene per un magazine danese, Jakob Fuglsang ne ha per tutti. Se la prende anche con Vincenzo Nibali, accusandolo di provare gelosia nei suoi confronti. Ma le parole che hanno fatto il giro del web sono quelle contro il Sud Italia. “In Sicilia c’è spazzatura ovunque“, avrebbe detto il ciclista. “Come dicono tutti gli italiani del Nord, tutto sotto Firenze è Africa. Non capisco perché non ci sia il ponte tra Sicilia e Calabria, forse la mafia ha interesse che non venga costruito”. Parole durissime, a cui hanno fatto seguite le sue precisazioni alla Gazzetta dello Sport. Il trentacinquenne si giustifica e dà la colpa a Google Transalte: “Non è così, non ho mai detto quelle cose. Le traduzioni con Google Translate, credetemi, non sono così affidabili. Io amo l’Italia e quella traduzione non rispecchia il mio pensiero“.

Jakob Fuglsang insulta il Sud Italia? “Non è vero, amo questo paese”

Jakob Fuglsang dice di aver bacchettato il giornalista con cui collabora per questa sua rubrica: “Gli ho parlato e ho detto che non si possono travisare così le mie parole. Ho solo detto che notavo per la strada dei cani che cercavano cibo e che in alcuni punti c’era della spazzatura”. “Nulla in più di questo”, insiste il ciclista che lancia un messaggio distensivo verso l’Italia: “Tanti posti del Sud Italia mi sono piaciuti. Amo questo paese”.



