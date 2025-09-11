Prima esterna a Uomini e Donne tra Jakub Bakkour e Cristiana Anania che lo accusa di essere in cerca di visibilità.

Dopo essere rimasto in panchina durante le prime registrazioni, nella registrazione di oggi, 11 settembre 2025 di Uomini e Donne, Jakub Bakkour ha conquistato il centro dello studio per raccontare com’è andata la prima esterna con la tronista Cristiana Anania che ha deciso di dargli una possibilità dopo aver dichiarato, nelle precedenti registrazioni, di volergli dare fiducia. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Jakub e Cristiana hanno fatto la prima esterna al mare e approfittando del clima ancora gradevole hanno anche fatto il bagno.

Gloria Nicoletti piange a Uomini e Donne/ Un ballo con il cavaliere Francesco scatena tutto

Tra i due, l’esterna sembra andare bene ma in studio tutto cambia. Durante il confronto, infatti, la tronista non sembra felice dell’atteggiamento del corteggiatore. Cristiana, in particolare, ha qualcosa da ridire su alcune storie che Jakub ha pubblicato su Instagram e le parole della tronista scatenano la discussione in studio.

Federico Mastrostefano latin lover a Uomini e Donne/ Esce con Rosanna, Agnese e Veronica

L’accusa di Cristiana Anania a Jakub Bakkour a Uomini e Donne

Jakub Bakkour è arrivato a Uomini e Donne dopo la precedente esperienza da tentatore di Temptation Island 2025. Un dettaglio che porta la tronista Cristiana a credere che la sua presenza come corteggiatore non sia totalmente disinteressata. In studio, infatti, la tronista spiega di non aver gradito alcune storie pubblicate su Instagram e accusa il corteggiatore di essere semplicemente in cerca di visibilità.

Come svela, tuttavia, Gemma Palagi rispondendo alle curiosità dei followers, le storie sono state mostrate in studio e hanno portato Gianni Sperti e Tina Cipollari a difendere Jakub. Secondo gli opinionisti, infatti, le storie non avevano nulla di compromettente da far pensare al desiderio del corteggiatore di trovare solo visibilità e popolarità.

Gaia Gigli, chi è la nuova fiamma di Raimondo Todaro?/ Ex di Daniele Paudice a Uomini e Donne