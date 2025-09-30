Chi è Jakub Bakkour, il corteggiatore di Cristiana Anania a Uomini e Donne ma la scelta della tronista scatena critiche.

Classe 2000, Jakub Bakkour, dopo la precedente esperienza come tentatore di Temptation Island, essendo ancora single, ha deciso di partecipare all’appuntamento al buio di Uomini e Donne ritrovandosi sul trono, poi, Cristiana Anania la cui bellezza ha colpito il 25enne che ha deciso di restare nel programma per conoscerla. Dopo la prima esterna con Federico che ha colpito la tronista per l’umiltà, Cristiana ha scelto di concedere una chance a Jakub che lavora come modello e nell’azienda di famiglia.

Chi è Martina Cardamone, corteggiatrice di Flavio Ubirti a Uomini e Donne/ Il tronista si sbilancia

“So ascoltare, ad esempio con le donne preferisco che facciano loro il passo nell’esporsi, nell’aprirsi con me, piuttosto che essere io a farmi troppo avanti. Diciamo che è come se lasciassi la precedenza a loro, la vedo come una forma di rispetto. Dove mi vedo tra dieci anni? Lavorativamente ed economicamente sistemato e mi auguro con una bella famiglia. Se ho un motto nella vita ? Non mollare mai! Questa frase me la sono anche tatuata sul petto. Non bisogna mollare, soprattutto nei momenti di difficoltà, perché proprio grazie a quelli si riesce a passare agli step successivi nelle nostre vite”, le parole del corteggiatore a WittyTv durante la sua esperienza a Temptation Island.

Federico Mastrostefano, esce con Rosanna Sino ma nessun bacio a Uomini e Donne/ Poi frecciatina ai veterani

Jakub Bakkour e la prima esterna con Cristiana Anania a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 30 settembre 2025, Cristiana Anania porta in esterna Jakub a cui la tronista confessa di volersi togliere qualche dubbio e al termine dell’esterna ammette di essersi ricreduta e di vedere qualcosa in più oltre all’aspetto fisico. In studio, un altro corteggiatore, critica la scelta di Cristiana che si sarebbe basata sull’estetica per sceglierlo.

Cristiana ammette che, tra tutti i ragazzi, è stata colpita principalmente da lui ma di aver visto in esterna molto di più. Jakub, poi, spiega di doversi aprire solo con Cristiana con cui punta a raccontarsi nel corso delle prossime puntate.

Chi è Federica, dama di Uomini e Donne/ Esce con Alessio Pili Stella ma senza esclusiva