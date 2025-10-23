Tutto su Jakub Bakkour, corteggiatore di Cristiana Anania a Uomini e Donne: dal bacio con la tronista all'autoeliminazione.

Jakub Bakkour è tra i corteggiatori più discussi del trono di Cristiana Anania che, dopo essere uscita con Federico ed Ernesto, nonostante dubbi e paure, ha scelto di uscire ancora una volta proprio con Jakub. 24 anni, modello, ex tentatore di Temptation Island, Jakub che lavora anche nell’azienda di famiglia, Jakub è arrivato a Uomini e Donne sin dalle prime puntate e il suo aspetto fisico ha immediatamente colpito Cristiana che non ha nascosto che, tra tutti i ragazzi, è rimasta colpita proprio da lui.

Dopo averlo difeso da chi lo accusava di essere a Uomini e Donne solo per visibilità, Cristiana ha cominciato ad avere dei dubbi sul suo interesse dopo aver visto varie storie social che l’hanno messa in allarme. Delusa dall’atteggiamento di Jakub, Cristiana ha chiesto al corteggiatore anche di limitare l’uso dei social e, nonostante varie discussioni, Jakub l’ha accontentata ma ciò non basta per mettere fine a dubbi e incomprensioni.

Jakub Bakkour e Cristiana Anania: nuova guerra a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 23 ottobre 2025, la situazione tra Jakub Bakkour e Cristiana Anania cambia rapidamente. Dopo aver preferito prima Ernesto e poi Federico a Jakub, Cristiana ha scelto di uscire nuovamente con Bakkour con cui il feeling è evidente. La tronista, infatti, si è lasciata totalmente andare arrivando anche al bacio ma in studio, poi, tutto cambia.

Nonostante Cristiana provi in tutti i modi a far capire a Jakub di voler riconquistare la sua fiducia dimenticando quelle che sono state, finora, le incomprensioni, il corteggiatore appare molto risentito dall’atteggiamento della tronista che l’ha messo in dubbio per alcune storie pubblicate su Instagram. Lo scontro tra i due, nelle prossime puntate, porterà Jakub ad autoeliminarsi..

