Tutto su Jakub Bakkour, corteggiatore di Cristiana Anania a Uomini e donne che si autoelimina dopo una durissima lite con lei.

Non ci sono solo Ernesto e Federico tra i corteggiatori di Cristiana Anania a Uomini e donne che, tra tutti i ragazzi che stanno provando a conoscerla, è stata conquistata da Jakub Bakkour, un ex tentatore di Temptation island 2025 che è arrivato a Uomini e Donne per mettersi in gioco sentimentalmente. Classe 2000, Jakub arriva da Verona e lavora come modello ma anche nell’azienda di famiglia. Il corteggiatore di Cristiana ha origini multiculturali perché la mamma è polacca mentre suo padre mentre il padre è del Marocco.

Maria De Filippi smaschera Guido Ricci a Uomini e Donne/ "Non prendere in giro Federica"

Nel 2024 ha partecipato a Temptation Island come tentatore dove si è avvicinato a Gaia, una delle protagoniste femminile del programma dell’amore condotto da Filippo Bisciglia. Ufficialmente single, ha deciso di mettersi nuovamente in gioco partecipando a Uomini e donne.

Jakub Bakkour e la conoscenza con Cristiana Anania a Uomini e Donne

Jakub Bakkour è presente nel parterre dei corteggiatori di Cristiana Anania sin dall’attuale stagione di Uomini e Donne. Cristiana non ha nascosto di essere stata colpita subito dall’aspetto fisico di Jakub nei confronti del quale, tuttavia, ha cominciato ad avere dubbi non credendo totalmente al suo interesse. Dopo vari confronti, la tronista ha provato a fidarsi del corteggiatore con cui c’è stato anche un bacio ma oggi tutto cambia.

Claudia Lenti: "Gemma Galgani? Avrei voluto vederla accanto a papà Mario"/ Rivelazione dell'ex Uomini e donne

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, lunedì 3 novembre 2025, infatti, Maria De Filippi manda in onda un filmato in cui Cristiana e Jakub discutono seriamente nel camerino. Tra i due volano parole forti e, al termine della discussione, Jakub decide di autoeliminarsi.