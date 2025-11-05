Dopo essersi eliminato, Jakub Bakkour torna a Uomini e Donne per Sara Gaudenzi ed è scontro con Cristiana Anania: chi è il corteggiatore.

Jakub Bakkour torna ad essere protagonista del trono classico. Il 24enne ex tentatore di Temptation Island che si è messo in mostra sin dalle prime puntate uscendo in esterna con Cristiana Anania che ha subito ammesso di essere stata colpita dall’aspetto fisico di Jakub, nella scorsa puntata, in seguito ad una durissima discussione con Cristiana, aveva deciso di autoeliminarsi. La svolta era arrivata dopo il bacio in seguito al quale la tronista si è allontanata non fidandosi totalmente di lui e uscendo in esterna con Simone, un nuovo corteggiatore.

Un atteggiamento, quello di Cristiana, che non è piaciuto a Jakub che, dopo aver ribadito di non voler perdere tempo, ha scelto di autoeliminarsi non presentandosi neanche in puntata con Cristiana che ha accettato la sua decisione ma che ha portato Sara Gaudenzi a fare un passo verso di lui.

Jakub Bakkour scatena lo scontro tra Cristiana e Sara a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 5 novembre 2025, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Sara Gaudenzi svelando che, in settimana, la tronista, di fronte all’autoeliminazione di Jakub come corteggiatore di Cristiana, ha chiesto alla redazione di richiamarlo chiedendogli di tornare.

Di fronte all’annuncio di Maria De Filippi, Cristiana Anania reagisce con un sorriso amaro con Gianni Sperti che le ricorda che è stata lei a non volerlo non muovendo un dito quando lui non si è presentato in studio. Di fronte, poi, all’annuncio di Jakub presente in puntata, Cristiana sbotta accusandolo di essere falso e finto.