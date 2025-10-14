Dopo essersi eliminato, Jakub Bakkour è tornato a Uomini e Donne ma per corteggiare Sara Gaudenzi: la reazione di Cristiana Anania.

Jakub Bakkour ha regalato un clamoroso colpo di scena a Uomini e Donne. L’ex tentatore di Temptation Island si è messo in mostra, sin dalle prime puntate dell’attuale stagione, partecipando all’appuntamento al buio con Cristiana Anania che è stata immediatamente colpita dalla bellezza del corteggiatore al punto da sceglierlo più volte per l’esterna. Nonostante il bacio, tra Jakub e Cristiana ci sono stati sempre diverse incomprensioni dovute all’utilizzo dei social di Jakub. Cristiana, infatti, non ha gradito alcune storie pubblicate dal corteggiatore al punto da aver messo in dubbio il suo interesse nei suoi confronti.

dopo un’acceso scontro in camerino, Jakub ha così deciso di non presentarsi in puntata nel corso della registrazione del 13 ottobre 2025 autoeliminandosi. Una scelta inaspettata così come il gesto fatto oggi dall’ex tentatore.

Jakub Bakkour: perché è tornato a Uomini e Donne

Nella registrazione di Uomini e Donne del 14 ottobre 2025, come svelano le anticipazioni di Fanpage, Jakub Bakkour ha deciso di tornare in studio. Tuttavia, chi si aspettava una riappacificazione con Cristiana Anania è rimasto deluso. Jakub, infatti, ha deciso di tornare in trasmissione ma per conoscere e corteggiare Sara Gaudenzi.

Jakub ha deciso di tornare perché Sara ha chiesto alla redazione di lui esprimendo il desiderio di poterlo conoscere perché incuriosita dal suo atteggiamento e dal suo modo di fare. Un desiderio, quello di Sara, che il giovane ha deciso di esaudire spiazzando anche Cristiana che, nelle prossime puntate, potrebbe anche chiedere un chiarimento al suo ex corteggiatore.