Jakub Bakkour esce ancora in esterna con Cristiana Anania ma la tronista di Uomini e Donne lo mette in dubbio. jakub bakkour

Nuova esterna tra Jakub Bakkour e Cristiana Anania che, nella puntata di Uomini e Donne del 6 ottobre 2025 si confrontano al centro dello studio. La tronista e il corteggiatore si sono visti al mare e, approfittando delle belle giornate, hanno fatto anche il bagno. Tra i due, in esterna, tutto procede a gonfie vele ma in studio la tronista di Uomini e Donne non nasconde di essere infastidita dai movimenti social del corteggiatore. “Io ti ho difeso contro tutti coloro che dicono che sei qui per visibilità ma alcune storie pubblicate su Instagram non mi sono piaciute”, dice la tronista che, pur non utilizzando i social in questo periodo, ha visto i contenuti del corteggiatore.

Jakub, così, spiega che in una storia era con suo padre a prendere il caffè mentre in un secondo contenuto stava semplicemente salutando delle persone che lo conoscono vivendo in un piccolo Paese. Nonostante le spiegazioni, però, Cristina appare ancora titubante.

Jakub Bakkour e Cristina Anania: confronto a Uomini e Donne

Jakub Bakkour ribadisce di essere interessata a Cristina Anania e che, avendo già partecipato a Temptation Island e lavorando come modello, spiega di non aver bisogno di Uomini e Donne per visibilità. Cristiana, invece, sottolinea di aver visto in quei contenuti social una ricerca di visibilità. A difendere Jakub, tuttavia, sono Gianni Sperti e Tina Cipollari che considerano quei contenuti delle storie normalissime di un ragazzo che utilizza i social.

Jakub, poi, infastidito dall’atteggiamento di Cristiana, le chiede se al suo posto ci fosse stato Emanuele Fiori che ha fatto sia Temptation che il Grande Fratello, avrebbe avuto la stessa reazione. La tronista risponde sì, resta ferma sulla propria posizione e spiega di aver perso leggermente fiducia in lui.