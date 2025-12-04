Spunta un retroscena su Jakub Bakkour e sulla partecipazione del corteggiatore a Uomini e donne.

Jakub Bakkour è uno dei protagonisti del trono classico di Uomini e Donne. Dopo aver provato a corteggiare Cristiana Anania ed essersi autoeliminato, Jakub ha deciso di accettare la proposta di Sara Gaudenzi che gli ha chiesto di tornare tra i suoi corteggiatori. Sara non ha perso tempo portando subito Jakub in esterna e trovando con lui un feeling che è cresciuto puntata dopo puntata fino a portarli al bacio. Sara, inoltre, non ha mai avuto dubbi sull’interesse di Jakub nei suoi confronti. Almeno fino ad oggi. Nelle ultime puntate, Jakub ha messo in dubbio l’interesse di Sara accusandola che potrebbe continuare a portarlo in esterna per la rivalità con Cristiana Anania che le ha “ceduto” anche il corteggiatore Simone.

Un’accusa che ha fatto infuriare Sara che ha sottolineato che, tra i due, quella a dover avere dei dubbi dovrebbe essere lei. Per la prima volta, la tronista ha messo in discussione Jakub sul quale Lorenzo Pugnaloni ha svelato un retroscena.

Jakub Bakkour e il desiderio di partecipare a Uomini e Donne dal 2021

Sin dalle prime puntate del trono classico dell’attuale stagione di Uomini e Donne, Jakub Bakkour è stato un protagonista indiscusso conquistando le telecamere prima per il percorso fatto con Cristiana Anania e poi per quello che sta facendo con Sara Gaudenzo. Partecipare a Uomini e Donne, per Jakub, è sempre stato un desiderio come ha svelato Lorenzo Pugnaloni.

Secondo Lorenzo Pugnaloni, Jakub Bakkour avrebbe provato a partecipare a Uomini e Donne dal 2021 e, per riuscire a realizzare il suo desiderio, avrebbe chiesto aiuto a qualche amico che fa già parte del mondo dello spettacolo come Andrea Denver che ha anche partecipato al Grande Fratello Vip. Dopo vari tentativi, Jakub è riuscito a partecipare a Uomini e Donne e non è da escludere che possa essere lui la scelta di Sara Gaudeni.