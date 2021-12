Jalisse Bascià, finalista All Together Now/ “Non sono una signora” conquista tutti

Si avvicina la finalissima di “All Together Now“, programma che si è guadagnato la fiducia del pubblico anche in questa edizione e che ha permesso a diversi aspiranti cantanti di mettere in mostra il loro talento. E tra questi c’è certamente Jalisse Bascià, apprezzata per il suo tibro di voce particolare, oltre che per uno stile a tratti eccentrico ma che viene ulteriormene esaltato dalle sue interpretazioni.

La passione per la musica è nata in lei sin da bambina e si augura che questa possa diventare al più presto il suo lavoro. Del resto, sono in molti i ragazzi che sono riusciti a costruirsi una carriera in questo ambito partecipando a un talent show, Emma Marrone e Alessandra Amoroso su tutti.

Jalisse Bascià – Un talento pugliese a “All Together Now”

Jalisse Bascià è nata a San Cesario, in provincia di Lecce, nel 1996, ma una volta conseguito il diploma ha deciso di trasferirsi al Nord per proseguire gli studi. La giovane ha scelto una località particolare, Villabassa, in provincia di Bolzano, proprio nel periodo in cui si è iscritta all’Università. Già in quegli anni era però particolarmente responsabile e ha iniziato a lavorare come cameriera per non pesare troppo sui suoi genitori.

Al pari di molti coetanei, anche lei ama utilizzare i social. Il suo profilo Instagram, in modo particolare, rappresenta per lei uno strumento dove mostrare alcune delle sue esibizioni più belle. La musica è per lei un modo per esprimere i suoi sentimenti più profondi ed è per questo che lei ama scrivere in prima persona i brani che poi lei interpreta. Tra i suoi amori c’è anche la moda: difficilmente non indossa un cappello, uno degli accessori che preferisce. Tra i momenti più importanti nello show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker c’è stato quello in cui ha interpretato “Non sono una signora“, arrivando a entusiasmare tutti i giurati.

